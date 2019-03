Đường đi của 500 kg ma túy từ nước ngoài vào TP.HCM

Ngày 21-3, Bộ Công an phối hợp với Công an TP.HCM, Đặc nhiệm Biên Phòng, công an nhiều tỉnh thành lấy lời khai của gần 20 nghi phạm trong đường dây ma túy khủng bị triệt phá ngày hôm trước.



Cả người nước ngoài và người Việt trong đường dây ma túy. Ảnh HT.

Thiếu tướng Phạm Văn Các, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về Ma túy, Bộ Công an cho biết, cầm đầu đường dây này là người nước ngoài.

Đường dây được tổ chức tinh vi, sử dụng những phương tiện kỹ thuật cực kỳ hiện đại, vận chuyển số ma túy cực lớn ở khu vực “trung tâm ma túy” về Việt Nam.



Số ma túy được vận chuyển về quận Bình Tân rồi chuẩn bị đưa ra nước ngoài. Ảnh HT.

Theo đó, số ma túy khủng này được vận chuyển từ nước ngoài đưa về cửa khẩu Bờ Y (tỉnh Kom Tum) qua đường tiều ngạch rồi chuyển về TP.HCM.

Ngày 19-3, băng nhóm bao gồm cả người nước ngoài phối hợp cùng người Việt dùng xe bán tải vận chuyển hàng về TP.HCM, với dự định sẽ xuất đi Đài Loan (Trung Quốc). Tuy nhiên lại quay ngược về tỉnh Đắk Nông để lưu trú. Sau khi nghỉ ngơi, nhóm này qua các con đường ở Bình Phước đưa ma túy về TP.HCM.



Số lượng ma túy cực khủng bị phát hiện. Ảnh HT.

“Chúng tôi chờ đúng thời cơ chúng giao nhận ma túy, có đầy đủ cả người Việt Nam và người nước ngoài thì quyết định phá án. Khó khăn nhất của chuyên án này là người cầm đầu, điều hành là quốc gia khác, bằng các phương tiện kỹ thuật rất hiện đại. Chúng ta phương tiện lạc hậu, không theo kịp. Nhiều giai đoạn tưởng chừng không thể phá án” – Thiếu tướng Các nói.

Bộ Công an đã phối hợp với nhiều đơn vị và công an các tỉnh thành đón lõng nhóm này tại hai nhà nghỉ tại Đắk Nông, Bình Dương và giám sát 5 địa điểm tại TP.HCM, nhất cử nhất động đều không qua mắt được các trinh sát dày dạn kinh nghiệm.



Thiếu tướng Phạm Văn Các, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về Ma túy, Bộ Công an có mặt tại hiện trường chỉ đạo phá án. Ảnh HT.

Cụ thể, sáng ngày 19-3, Thào A Dơ (37 tuổi, quê Điện Biên), Thào Nở Páo (45 tuổi, quê Đắk Nông) và Lý A Vừ (32 tuổi, quê Đắk Nông) sử dụng xe ô tô Toyota bán tải biển kiểm soát 51D-282.97 từ cửa khẩu Bờ Y lưu thông về TP.HCM. Đến khoảng 24 giờ cùng ngày, các nghi phạm đến huyện Bù Đăng (tỉnh Bình Phước) thì quay ngược về Đắk Nông thuê khách sạn nghỉ.



Rạng sáng 20-3, nhóm này lái xe về TP.HCM giao hàng cho Huang Zai Wen (50 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) để ngụy trang xếp vào container hạt nhựa xuất sang Đài Loan (Trung Quốc).

13 giờ 25 phút, trong lúc các nghi phạm đang giao nhận ma tuý tại quận Bình Tân (TP.HCM) thì trinh sát Bộ Công an ập vào bắt quả tang. Toàn bộ số ma tuý này được đóng trong 12 bao ngụy trang rất kỹ lưỡng.

Theo Thượng tá Ngô Thanh Bình - Cục phó Cục Phòng chống Tội phạm Ma tuý - Bộ Công an, đây là đường dây được tổ chức tinh vi. Để vận chuyển số ma túy nói trên, các nghi phạm đã đưa từ Myanma qua Lào rồi về Việt Nam. Người Trung Quốc cầm đầu phối hợp với người Lào và nhóm người Việt Nam.

Theo Cục Phòng chống Tội phạm Ma tuý - Bộ Công an, giá trị số ma tuý đá ở nơi sản xuất đã là 46 tỉ đồng, được vận chuyển qua biên giới bán với giá khoảng 100 tỉ đồng.