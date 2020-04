Đường 'nhuệ' thao túng nhiều vụ đấu giá đất

Bốn cán bộ liên quan Đường “nhuệ” bị bắt Ngày 16-4, Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã khởi tố, bắt bốn người ở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình và Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên, Sở TN&MT tỉnh này về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo công an, đây là kết quả điều tra đối với vợ chồng Đường “nhuệ” trong việc cặp vợ chồng này thao túng giá đất trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Hiện Đường “nhuệ” đang bị công an điều tra mở rộng về hàng loạt hành vi như cưỡng đoạt tiền các chủ cơ sở làm dịch vụ mai táng trên địa bàn, đánh người tại trụ sở công an, cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê, hủy hoại tài sản, cố ý gây thương tích… Đặc biệt là hành vi thao túng việc đấu giá bất động sản trên địa bàn. Công an cũng đang làm rõ ai là người bao che, tiếp tay cho vợ chồng Đường “nhuệ” vi phạm pháp luật trong thời gian dài…