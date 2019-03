Hàng chục công nhân vào phòng vệ sinh sát phạt nhau

Ngày 21-3, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ 17 công nhân của một công ty trên địa bàn thị xã Thuận An để điều tra về hành vi đánh bạc.



9 trong số 17 công nhân bị bắt quả tang đang đánh bạc trong nhà vệ sinh .

Sáng cùng ngày, đội Cảnh sát hình sự (Công an thị xã Thuận An) phối hợp với đồn Công an KCN Vsip đột kích vào một công ty chuyên sản xuất nhôm, thuộc KCN Đồng An (phường Bình Hoà, thị xã Thuận An) bắt quả tang 17 công nhân đang đánh bạc dưới hình thức lắc bầu cua và đánh bài tây thắng thua bằng tiền trong nhà vệ sinh của công ty.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ gần 20 triệu đồng, nhiều bộ bài tây, bộ lắc bầu cua và nhiều tang vật có liên quan đến hành vi đánh bạc.

Các công nhân này khai nhận đã tổ chức đánh bạc trong nhà vệ sinh của công ty được hơn 1 tháng. Cứ vào giờ giải lao, các công nhân này rủ nhau vào nhà vệ sinh để sát phạt nhau, tránh sự theo dõi của bảo vệ.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.