Huế: Xử phạt gần 500 'quái xế' nẹt pô, đánh võng trên đường

Ngày 12-3, Công an TP Huế (Thừa Thiên - Huế), cho biết trong thời gian qua, đơn vị đã ra quân vừa mật phục vừa công khai để bắt và xử lý nhiều nhóm thanh thiếu niên sử dụng xe độ rồi tụ tập chạy thành đoàn, lạng lách, đánh võng, nẹt pô làm mất trật tự an toàn giao thông.



CSGT làm việc với nhóm thanh niên sử dụng xe độ, chạy lạng lách, đánh võng, nẹt pô làm mất trật tự an toàn giao thông.

Theo đó mỗi tuần, Tổ Công tác đặc biệt ra quân ba đêm, thời gian từ 19 giờ đến 23 giờ. Tập trung xử lý số thanh thiếu niên sử dụng xe độ, tụ tập chạy thành đoàn, lạng lách, đánh võng, nẹt pô gây mất an ninh trật tự, nguy hiểm cho người tham giao thông.



Kết quả từ 15-12-2020 đến nay, Công an TP Huế đã lập biên bản xử lý 481 trường hợp lạng lách đánh võng, xe không có bộ phận giảm thanh, phạt tiền gần 500 triệu đồng. Đồng thời, buộc tháo hàng trăm ống pô độ, không có bộ phận giảm thanh, đảm bảo phương tiện đúng theo tiêu chuẩn kỹ thuật quy định.



Các thanh thiếu niên độ cho âm thanh pô xe nổ thật to, phát lửa, phát sáng, thay đổi kết cấu xe... gây mất trật tự an toàn giao thông.

Theo Công an TP Huế, đa phần số thanh thiếu niên tụ tập lạng lách, đánh võng, nẹt pô có độ từ 14 đến 18 tuổi và trình độ, kiến thức về pháp luật còn hạn chế.

Nhiều thanh thiếu niên đầu tư hàng chục triệu đồng để độ xe làm cho âm thanh pô xe nổ thật to, phát lửa, phát sáng, thay đổi kết cấu xe... gây mất trật tự an toàn giao thông, mất an toàn khi điều khiển phương tiện.



Lực lượng chức năng tháo hàng trăm ống pô độ, không có bộ phận giảm thanh, đảm bảo phương tiện đúng theo tiêu chuẩn kỹ thuật quy định.

Công an TP Huế cũng cho biết trong thời gian tới tiếp tục tăng cường việc xử lý những hành vi như trên.