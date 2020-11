Kẻ nghiện cướp tiền của người mù để mua ma tuý

Chiều 20-11, thượng tá Huỳnh Tấn Mười, Phó Trưởng Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam bốn tháng đối với Trương Đức Quốc (26 tuổi, ngụ xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) để điều tra về tội cướp tài sản.

Vào ngày 16-11, ông Bùi Đình An (42 tuổi, ngụ phường An Mỹ, TP Tam Kỳ) – là người bị mù - đi xe buýt từ huyện Tiên Phước đến TP Tam Kỳ bán tăm.



Trương Đức Quốc đã cướp tiền của ông An để sử dụng chất ma tuý. Ảnh: TN

Khi đi xuống tới TP Tam Kỳ, Quốc đã lợi dụng, tiếp cận dẫn qua đường rồi đưa ông An vào sâu trong hẻm (đường Hùng Vương) cướp 600.000 đồng.

Bị mất sạch tiền, không có người dẫn. Ông An dò ra đường lớn bắt xe về lại huyện Tiên Phước. Lúc về, ông An chỉ còn lại mỗi chiếc loa kẹo kéo (dùng để hát bán tăm), kể lại chuyện cho vợ nghe.

Sau đó, sự việc được người dân đồn thổi. Lãnh đạo Công an TP Tam Kỳ nắm thông tin, chỉ đạo trinh sát làm việc với vợ chồng ông An và người dân gần nơi xảy ra vụ cướp.

Chiều 20-11, Công an TP Tam Kỳ đã mời Quốc đến làm việc. Bằng các chứng cứ thu thập được, Quốc đã thừa nhận hành vi. Tại cơ quan Công an, Quốc khai rằng mình bị nghiện, số tiền cướp của ông An dùng để sử dụng ma tuý.

Được biết, ông An có vợ và hai con nhỏ. Sau vụ tai nạn lao động cách đây nhiều năm, ông An bị mù cả hai mắt. Từ trụ cột, ông An trở thành gánh nặng cho gia đình.

Không đầu hàng số phận, ông An quyết tâm lao động lo cho vợ thất nghiệp và hai con nhỏ. Hằng ngày, ông được nhà xe tuyến Tiên Phước – Tam Kỳ hỗ trợ đưa đón xuống Tam Kỳ bán tăm nuôi gia đình.