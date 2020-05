Khởi tố 3 chủ tiệm buôn bán sách giáo khoa in lậu

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định vừa khởi tố bị can đối với Lê Thị Giã Lan (56 tuổi, ngụ phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn, Bình Định) và Đỗ Thị Tuyết Hạnh (53 tuổi, ngụ thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) cùng về tội buôn bán hàng giả.

Hai người này là chủ nhiều cửa hàng mua bán sách.



Lực lượng chức năng niêm phong, tạm giữ sách giáo khoa in lậu tại nhà sách Mỹ Huyền. Ảnh: CTV

Trước đó, tháng 1-2020, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố bị can đối với Lê Văn Hải (58 tuổi, chủ nhà sách Mỹ Huyền ở thị trấn Bồng Sơn) cũng về tội danh trên.

Các bị can đều bị cấm đi khỏi nơi cư trú, vụ án đang được điều tra mở rộng.



Như PLO đã thông tin, giữa tháng 6-2019, đội kiểm tra liên ngành tỉnh Bình Định kiểm tra nhà sách Mỹ Huyền của ông Lê Văn Hải, phát hiện hơn 72.600 cuốn sách các loại ghi Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam xuất bản.

Tuy nhiên, ông Hải không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Đội kiểm tra liên ngành phối hợp với Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam tại TP Đà Nẵng xác định toàn bộ số ấn phẩm trên không phải do Nhà xuất bản Giáo Dục phát hành. Sau đó, vụ việc được chuyển cho Cơ quan An ninh điều tra.

Kết quả trưng cầu giám định xác định số sách trên đều là giả với tổng trị giá hơn 1 tỉ đồng.

Trao đổi với PLO khi vụ việc trên được phát hiện, bà Phạm Thị Thu Hương, Phó giám đốc Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam tại Đà Nẵng, cho rằng đây là vụ làm giả sách của Nhà xuất bản Giáo Dục có số lượng, quy mô lớn nhất từ trước đến nay trong cả nước.

"Nhiều đầu sách làm giả rất tinh vi, giống sách thật đến 90%. Do đó, chỉ có những người làm trong lĩnh vực này mới phát hiện được, còn người bình thường rất khó phân biệt" - bà Hương nói.