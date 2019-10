Khởi tố bảy người vụ đánh bạc nửa tỉ đồng trong khách sạn

Ngày 25-10, Công an TP Cần Thơ cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Đức Mỹ, Nguyễn Hải Đăng, Lê Hoàng My, Huỳnh Thanh Phong, Trần Hoàng Nam, Võ Thị Hạnh và Trần Thanh Sang về tội tổ chức đánh bạc và tội đánh bạc.





Nhóm người đang sát phạt thì bị bắt quả tang

Trước đó, tối 15-10, lực lượng công an ập vào câu lạc bộ OV Club thuộc khách sạn TTC (phường Tân An, quận Ninh Kiều) bắt quả tang 43 người đang chơi tài xỉu ăn thua bằng tiền. Số tiền trên chiếu bạc là 445,9 triệu đồng.

Liên quan đến vụ việc, thông tin với PLO, Chánh văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) TP Cần Thơ cho biết khách sạn TTC đủ điều kiện để mở cho người nước ngoài đánh bạc giải trí. Theo quy định khách sạn 3 sao trở lên thì được phép tổ chức đánh bạc nhưng chỉ cho người nước ngoài. Cũng theo Chánh văn phòng, Sở KHĐT chỉ cấp phép cho đơn vị hoạt động kinh doanh khách sạn chứ không có thẩm quyền cấp phép mở casino.

Khách sạn đủ điều kiện (theo quy định) tổ chức cho người nước ngoài đánh bạc thì khách sạn báo với công an để quản lý và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trường hợp, Sở nhận được văn bản của công an về việc khách sạn có vi phạm và đề nghị thu hồi giấy phép kinh doanh thì lúc này sở sẽ lập đoàn kiểm tra nếu có vi phạm sẽ rút phép kinh doanh ngay lập tức. Ngoài ra trong quá trình kinh doanh, Sở bất ngờ kiểm tra phát hiện có vi phạm thì cũng rút giấy phép.