Khởi tố thợ may ghen tuông đâm chết giám đốc

Ngày 30-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam bốn tháng đối với Hoàng Đình Nam (56 tuổi, trú khối Yên Khánh, thị trấn Nam Đàn, Nghệ An) về tội giết người.



Hiện trường vụ án mạng.

Nạn nhân trong vụ án là ông Bùi Hữu Thành Đ. (65 tuổi, giám đốc một công ty tư nhân, trú tại thị trấn Nam Đàn). Sau khi công an hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, người thân và chính quyền địa phương đã tổ chức lễ an táng ông Đ.



Nguyên nhân vụ án được xác định ban đầu là do Nam, nghi ngờ tình cảm của vợ, ghen tuông và ra tay sát hại ông Đ.



Chiếc ô tô con của nạn nhân

Thời điểm xảy ra vụ án, vợ Nam là cô Trần Thị H. (41 tuổi, phó hiệu trưởng một trường mầm non ở huyện Nam Đàn) cũng có mặt tại hiện trường. Sau khi vụ việc xảy ra, cô H. đang xin nghỉ phép.



Như PLO.VN đã đưa tin, khoảng 9 giờ sáng 28-3, cô Trần Thị H. đi xe máy đến gửi xe (ở xã Nam Giang, huyện Nam Đàn) rồi một người đàn ông lái xe hơi đến rước cô H. đi. Đến gần trưa, Nam đến bãi gửi xe và có mua thuốc lá rồi đi lại quanh khu vực vợ gửi xe. Buổi trưa, Nam vào quán phở gần đó ăn trưa.



Bị can Hoàng Đình Nam.

Đến khoảng 14 giờ chiều cùng ngày, khi một chiếc xe hơi chở cô H. quay trở về bãi giữ xe để cô H. xuống lấy xe máy, ông Nam bất ngờ dùng dao đâm vào người đàn ông lái xe hơi khiến người này chỉ chạy được một đoạn rồi gục xuống, tử vong.



Ông Nam cũng dùng dao định gây thương tích trên mặt vợ nhưng vợ đưa tay lên đỡ và bị thương ở tay rồi được người dân chạy đến can ngăn. Người dân cũng chụp ảnh xe hơi đưa lên Facebook tìm tung tích nạn nhân. Sau đó, nạn nhân được xác định là ông Bùi Hữu Thành Đ.

Gây án xong, Nam đến cơ quan công an huyện Nam Đàn đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình. Người này khai dùng định vị để theo dõi xe máy vợ, thời điểm gặp nạn nhân, Nam đâm dao cho hả giận chứ không biết người lái xe hơi chở vợ là ai, sau đó mới biết ông Đ. từng là bạn bè.

Bị can Nam là thương binh hạng 2/4, làm nghề thợ may ở thị trấn Nam Đàn.