Khởi tố vụ án trưởng Chi cục THA TP Thanh Hóa tử vong

Sáng 21-4, trao đổi với PLO, Trung tá Nguyễn Hữu Mạnh, người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định khởi tố vụ án giết người, liên quan đến hai người chết do uống rượu vào trưa 20-4.

Trước đó, vào trưa 20-4, có bảy người ăn uống tại Công ty Bất động sản Á Âu ở E16 khu 4 đô thị Bình Minh. Trong bữa ăn họ có dùng thử rượu của gia đình bà Lê Thị Phương (38 tuổi, TP Thanh Hóa) là giám đốc Công ty Bất động sản Á Âu.

Có hai người là ông Nguyễn Văn Thọ - Chủ tịch HĐQT Công ty Á Âu và ông Đặng Phạm Viên (Chi cục trưởng THADS TP Thanh Hóa) thử rượu thì bị ngộ độc. Hai người được đưa đi cấp cứu nhưng ông Viên tử vong.

Tại thời điểm trên, ở nhà bà Lê Thị Phương (50 Quang Trung, TP Thanh Hóa) cũng có sáu người ăn uống, trong đó có ông Trần Xuân Minh (chồng bà Phương) cũng uống loại rượu trên và tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác minh và thực hiện theo quy trình của pháp luật...