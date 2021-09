Ngày 2-9, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang) đã ra Quyết định khởi tố vụ án vi phạm về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người.



Trước đó, ngày 3-8, trong lúc tuần tra, kiểm soát Công an xã Long Phú, thị xã Long Mỹ phát hiện một cơ sở chế biến thủy sản ở ấp Tân Bình đang hoạt động, vi phạm về quy định tập trung đông người và phòng, chống dịch COVID-19.

Cơ sở này do ông Lưu Thành Hưng (48 tuổi, quê quán tỉnh Sóc Trăng) cùng vợ là bà Phạm Huyền Trang (41 tuổi, quê quán tỉnh Bạc Liêu) điều hành hoạt động, không có đăng kí kinh doanh.

Sau khi phát hiện vi phạm, Công an đã tiến hành lập biên bản. Tuy nhiên, cơ sở này vẫn tiếp tục vi phạm dẫn đến phát sinh dịch bệnh truyền nhiễm.

Cụ thể, ngày 24-8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị xã Long Mỹ phát hiện hai trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 có liên quan đến cơ sở chế biến thủy sản của vợ chồng ông Hưng.

Ngay lập tức, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hậu Giang đã ban hành Quyết định thiết lập vùng cách ly y tế để phòng, chống dịch (với 45 hộ và 132 nhân khẩu), thời gian cách ly y tế từ tối 25-8 cho đến khi có thông báo mới.

Đến ngày 2-9, qua truy vết, lực lượng chức năng xác định có 13 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 và 82 trường hợp F1 phải cách ly tập trung. Bước đầu, cơ quan chức năng địa phương xác định thiệt hại do chi phí phòng, chống dịch liên quan đến ổ dịch này hơn 300 triệu đồng.