Lời khai của người vợ sát hại chồng say rượu

Ngày 15-1, Cơ quan công an huyện Quế Phong (Nghệ An), cho biết đã bắt và chuyển Sầm Thị Hương (62 tuổi, trú bản Hiệp Phong, xã Thông Thụ, huyện Quế Phong) lên Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An để điều tra hành vi giết người.



Khu vực xảy ra vụ án mạng tại Thông Thụ, xã miền núi biên giới vùng núi cao.

Trước đó, đêm 12-1, người dân ở gần nhà vợ chồng bà Hương nghe tiếng kêu thất thanh nên chạy đến để xem sự việc. Khi đến nhà bà Hương, họ phát hiện ông Lữ Văn Phương (60 tuổi, chồng bà Hương), nằm bất tỉnh trong nhà bếp.

Khi kiểm tra thì thấy ông Phương sùi bọp mép, ngừng thở nên đã báo với cơ quan chức năng.

Ngay trong đêm, Công an xã Thông Thụ đã có mặt bảo vệ hiện trường, báo cáo lên công an huyện để điều tra vụ án mạng. Qua khám nghiệm, tử thi ông Phương có một vết bầm tím quanh cổ nên cơ quan công an đặt nghi vấn ông Phương bị dây siết cổ dẫn đến tử vong.

Sau đó, bà Hương bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra. Bước đầu, bà Hương khai nhận, chiều tối 12-1, ông Phương đi uống rượu rồi về nhà thì hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn.

Bà Hương cho rằng, ông Phương đã uống rượu còn đánh mình nên bực tức, chống cự, dùng dây thừng siết vào cổ chồng. Sau đó, bà Hương còn dùng thanh gỗ gây thương tích vào đầu ông Phương.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra vụ án.