Mở tủ trộm 97 thẻ cào thì bị bắt

Ngày 11-6, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Trần Thị Thủy (54 tuổi, ngụ thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới) về tội trộm cắp tài sản.



Bị can Trần Thị Thủy. Ảnh: QUỲNH MINH

Theo điều tra ban đầu, Trần Thị Thủy là người có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản, để có tiền tiêu xài, Thủy tiếp tục nảy sinh ý định trộm cắp. Vào khoảng 10 giờ 30 ngày 2-6, bà Thủy phát hiện trước nhà của chị Nguyễn Thị Thắm (khu vực ấp Long Thành, xã Long Điền A) có một tủ nhôm đựng thẻ cào điện thoại. Lợi dụng lúc chị Thắm ngủ, Thủy lén mở tủ lấy trộm 97 thẻ cào điện thoại các loại (nhiều mệnh giá) bỏ vào túi áo.

Lúc này, chị Thắm giật mình tỉnh giấc đã bắt quả tang Thủy giao cho công an.