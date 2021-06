Công an quận 12, TP.HCM tạm giữ hình sự Lý Ngọc Triều Phương (ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Phương là người đã dùng súng bắn đạn bi cướp tài sản ở cửa hàng tiện lợi trên đường ĐHT02, quận 12.



Cửa hàng tiện lợi nơi Phương (ảnh nhỏ) thực hiện vụ cướp lúc rạng sáng.

Ảnh: N.TÂN

Nhiều vụ cướp xảy ra lúc rạng sáng ở TP.HCM



Trước đó, rạng sáng 23-6, Phương đón xe ôm từ quận Gò Vấp sang phường Tân Hưng Thuận (quận 12) tìm bạn mượn tiền nhưng bạn không cho. Sau đó Phương đi bộ đến cửa hàng tiện lợi 24h trên đường ĐHT02, thấy vắng vẻ, không có bảo vệ, bên trong chỉ có một nhân viên nên bước vào vờ mua hàng rồi rút súng gí vào đầu nhân viên cướp gần 2 triệu đồng trong hộc tủ rồi thản nhiên rời đi.

Từ hình ảnh camera an ninh cửa hàng, trinh sát hình sự Công an quận 12 khoanh vùng được nghi phạm. Đến trưa 26-6, công an ập vào một khách sạn ở quận 12 bắt giữ Phương cùng khẩu súng bắn đạn bi mà Phương đã sử dụng cùng túi nylon chứa chất nghi ma túy. Qua kiểm tra, Phương dương tính với ma túy.

Theo một nhân viên ở cửa hàng, nhân viên trên mới vào làm việc ca đêm khoảng một tháng nay, thời điểm rạng sáng cửa hàng không có bảo vệ.

Trước đó, gần 3 giờ ngày 20-6, chị NHL đang đứng nói chuyện với người khác trước nhà đồng thời là tiệm tạp hóa trên đường TL15 (xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM) thì bất ngờ có nhóm thanh niên điều khiển hai xe máy Vario chạy tới.

Nam thanh niên ngồi sau xe Vario màu đen lao nhanh vào nhà, sử dụng dụng cụ chích điện và bình xịt hơi cay tấn công chị L.

Nhóm này lao vào khu vực để tiền, điện thoại của tiệm lấy tài sản. Điều đáng nói, trước đó, rạng sáng 7-6, chị L. cũng ngồi bán hàng trước tiệm thì bị nhóm cướp nói trên xông vào dùng hung khí khống chế, cướp điện thoại iPhone.

Vụ cướp này, ngày 22-6, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM bắt được nhóm cướp năm thành viên. Bước đầu, nhóm này khai nhận thường xuyên rảo nhiều tuyến đường vắng vẻ ở các địa bàn, không có bảo vệ sẽ ra tay lúc rạng sáng.

Công an nhiều lần khuyến cáo các cửa hàng

Trước đó, Công an TP.HCM, công an các quận, huyện cũng có những khuyến cáo đối với các cửa hàng tiện ích 24/24 giờ ngoài việc trang bị camera an ninh giám sát thì cần thuê bảo vệ với số lượng phù hợp, thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự tại điểm kinh doanh.

Công an cũng yêu cầu các đơn vị này cần phải trang bị kiến thức, hướng dẫn cho nhân viên bán hàng các kỹ năng xử lý tình huống khi gặp các đối tượng cướp tài sản. Trường hợp xảy ra vụ việc cần trình báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để có biện pháp điều tra, xử lý.

Theo một cán bộ điều tra Công an quận 12, chính những yếu tố như khu vực vắng vẻ, không có bảo vệ, bên trong chỉ có một, thậm chí là hai nhân viên là những điều kiện để kẻ gian nảy sinh ý định phạm tội.

“Chúng tôi đã nhiều lần cảnh báo người dân, đặc biệt là các hộ buôn bán, cửa hàng tiện lợi 24h có biện pháp thuê mướn bảo vệ, đảm bảo an ninh. Tuy nhiên, nhiều đơn vị, cá nhân vẫn còn lơ là, thiếu cảnh giác, phòng ngừa yếu, tạo điều kiện cho tội phạm thực hiện ý đồ. Đây là một bài học cho nhiều người” - vị này nói.

Giả nhân viên y tế đi khử khuẩn để phun thuốc mê Công an quận 10, TP.HCM cảnh báo một số thủ đoạn của tội phạm thực hiện trong mùa dịch để lừa đảo cho người dân. Theo công an, tội phạm giả danh cơ quan chức năng gọi điện thoại đến thông báo đang truy vết F1, F2, nhà bị cách ly... sau đó yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, yêu cầu bấm vào đường link mà những người này gửi để xác nhận nhưng thực chất là lấy thông tin cá nhân rồi lừa đảo. Những kẻ lừa đảo còn giả lực lượng phòng dịch đi phun thuốc khử khuẩn để xịt thuốc mê, phát khẩu trang tẩm thuốc mê rồi chiếm đoạt tài sản. Kẻ gian còn đóng giả lực lượng chống dịch đến đề nghị đóng tiền cọc chích vaccine ngừa COVID-19 sau đó chiếm đoạt tiền; thông qua mạng xã hội hoặc trực tiếp đến nhà người dân để vận động quỹ phòng chống dịch thu tiền bất chính; gửi đường dẫn qua thư điện tử, tin nhắn để người dân đăng ký tiêm vaccine nhưng đường dẫn này chứa virus tấn công máy tính, ăn cắp dữ liệu cá nhân. Công an kêu gọi khi phát hiện các trường hợp trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất hoặc gọi 113 để được hỗ trợ.