Nam thanh niên nghi ngáo đá, bật bình gas cố thủ trong nhà

Đến chiều 3-5, Công an phường Tân Đông Hiệp phối hợp với Công an TP Dĩ An (Bình Dương) khống chế thành công một nam thanh niên có biểu hiện ngáo đá.





Lực lượng công an phá cửa, khống chế nam thanh niên. Ảnh: KD

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 15 giờ cùng ngày, một nam thanh niên có biểu hiện ngáo đá, đi trên đường chửi bới rồi cầm gậy đuổi đánh người đi đường.

Thấy vậy, nhiều người hoảng loạn bỏ chạy, may mắn không ai bị thương. Khi nam thanh niên này đi đến đoạn khu phố Chiêu Liêu (phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An) thì bất ngờ chạy vào một cửa hàng tạp hóa bên đường. Quá hoảng sợ, chủ nhà đã nhanh chân chạy thoát ra ngoài.



Người dân hiếu kỳ theo dõi lực lượng công an khống chế người ngáo đá. Ảnh: KD

Khi vào được trong nhà, nam thanh niên đóng sập cửa cuốn xuống rồi bật bình gas cố thủ.

Nhận được tin báo, Công an phường Tân Đông Hiệp phối hợp với Công an TP Dĩ An cử nhiều cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường tìm cách khống chế người này.



Công an vẫn chưa thể lấy lời khai vì nam thanh niên vẫn chưa tỉnh táo. Ảnh: KD

Sau hơn 30 phút thuyết phục, nam thanh niên vẫn không chịu hợp tác. Lực lượng công an đã nhanh chóng phá cửa, khống chế đưa nam thanh niên về trụ sở làm việc.

Được biết hiện tại người này vẫn chưa tỉnh táo nên cơ quan công an vẫn chưa thể làm việc, lấy lời khai. Vụ việc đang tiếp tục được xác minh làm rõ.