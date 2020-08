Người đàn ông trốn nã 25 năm dưới vỏ bọc nông dân

Ngày 21-8, Công an TP.HCM cho biết Công an quận Bình Thạnh vừa bắt giữ Lê Văn Bá (61 tuổi, thường trú quận Bình Thạnh) là người có lệnh truy nã đặc biệt về tội giết người của Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM vào ngày 30-3-1995.



Trước đó, qua công tác nắm tình hình và nghiên cứu hồ sơ, ngày 5-5, Công an Quận Bình Thạnh phát hiện manh mối liên quan đến Lê Văn Bá.

Từ manh mối này, Tổ truy nã Công an Quận Bình Thạnh tiếp tục thu thập thông tin, nắm tình hình và xác định khả năng rất lớn Bá đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Phước.

Theo đó, người đàn ông trốn nã thay đổi họ tên Lê Văn Sinh để trốn tránh sự truy bắt của công an. Bá đã lấy vợ và sinh sống hơn 20 năm tại ấp Sơn Phú (xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước). Người này sống khép kín, thường xuyên ở trong rẫy.

Quá trình kiểm tra đối chiếu hình ảnh, dấu vân tay xác định Sinh chính là đối tượng truy nã đặc biệt.

Đến ngày 15-6, Công an quận Bình Thạnh lên kế hoạch bắt giữ Bá một cách bí mật, an toàn. Ngày 8-7, trinh sát Công an quận Bình Thạnh phối hợp với Công an huyện Bù Đăng ập vào bắt Bá ngay tại nhà riêng.

Trên đường di lý, Sinh thừa nhận mình là Lê Văn Bá và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội cách đây 25 năm.

Hiện Công an quận Bình Thạnh đã bàn giao Bá cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM xử lý theo quy định.