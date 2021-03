Người tâm thần tấn công cảnh sát bằng dao

Tối 8-3, nhận được tin báo của người dân về việc gây rối tại căn nhà trên đường Ngô Quyền (phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng). Lãnh đạo công an phường đã cử bốn cán bộ, chiến sĩ đến giải quyết.



Lãnh đạo Quận ủy, Công an quận Sơn Trà đến thăm hỏi, động viên hai thượng úy bị thương. Ảnh: HH

Công an đến nơi, thấy ông THL (41 tuổi, có tiền sử tâm thần) đang cầm dao Thái Lan đe dọa đòi giết người nhà và đập phá tài sản nên vận động, thuyết phục vừa răn đe.

Sau đó tổ công tác đã kiểm soát được ông L nhưng bất ngờ ông chuyển biến tâm lý, dùng dao tấn công tổ công tác.

Do bị tấn công bất ngờ nên Thượng úy Văn Tấn Thanh Danh rách bên má dài 12 cm. Thượng úy Trần Đức Huy bị rách ở trán dài 4 cm.

Ngay sau đó, tổ công tác đã khống chế, bắt giữ và cùng với người nhà đưa ông vào Bệnh viện tâm thần TP Đà Nẵng để điều trị. Hai cảnh sát cũng được đưa đi cấp cứu, khâu vết thương, hiện sức khỏe đã ổn định.

Ngày 9-3, Quận ủy, UBND quận và Lãnh đạo Công an quận Sơn Trà đã đến thăm hỏi động viên hai cán bộ bị thương trong khi làm nhiệm vụ.