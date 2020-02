Nhóm thanh niên chém công an khi bị kiểm tra

Công an huyện Châu Thành (An Giang) đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm người dùng hung khí tấn công gây thương tích cho cán bộ công an phường.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 0 giờ ngày 24-2, hai sĩ quan công an thị trấn An Châu đi kiểm tra tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Khi đi đến quốc lộ 91 (đoạn thuộc ấp Hòa Long 1) thì phát hiện nhóm thanh thiếu niên đang đậu xe bên đường, trong đó có một xe không gắn biển kiểm soát nên dừng lại kiểm tra, yêu cầu xuất trình giấy tờ thì một người trong nhóm thanh niên định điều khiển xe bỏ chạy.

Khi hai sĩ quan ngăn cản thì bị Trần Anh Thi (22 tuổi, ngụ thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, An Giang) đẩy làm xe ngã xuống đường, dùng dao chém làm một công an bị thương, một người khác dùng gậy đuổi đánh công an còn lại...

Qua truy xét, công an xác định nhóm thanh niên nêu trên nên đã mời về làm việc. Qua kiểm tra, bốn thanh niên đều dương tính với ma túy.

Hiện công an đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định.

