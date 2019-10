Ô tô khách đấu đầu xe tải, một người chết, 15 người bị thương

Trưa 15-10, trên quốc lộ 1A (tuyến tránh TP Vinh, đoạn qua xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và ô tô tải.



Hiện trường vụ tai nạn.

Vào thời điểm nêu trên, trời có mưa to, xe tải 89C-185.61 chạy hướng TP HCM-Hà Nộ đã va chạm trực diện với ô tô khách 48B- 004.80.

Cú đâm mạnh khiến phụ xe tải tử vong, mắc kẹt trong cabin. Tài xế của hai ô tô cùng hơn 10 hành khách trên xe khách bị thương.



Vụ tai nạn xảy ra lúc trời mưa lớn, đường trơn.

Ngay sau tai nạn, năm xe cứu thương đã được điều đến chở những người bị thương đến bệnh viện cấp cứu với các thương tích từ nặng đến nhẹ.

Lực lượng Công an huyện Nghi Lộc và Phòng Cảnh sát PCCC cứu nạn cứu hỗ, Công an tỉnh Nghệ An cũng đưa phương tiện, thiết bị đến cắt cabin biến dạng, đưa nạn nhân tử vong ra ngoài.



Những người bị thương được đưa đến BV 115 Nghệ An cấp cứu.

Cho đến 14 giờ 30 phút chiều cùng ngày, có 15 người bị thương đã được đưa đến BV 115 Nghệ An cấp cứu.

Nhiều hành khách kể họ lên xe từ bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) và đang trên đường đi huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông thì gặp nạn.