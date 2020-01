Phá chuyên án đường dây ma túy có vũ khí, bắt 2 người Lào

Chiều 17-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự Chung Và, Thao Hờ Vừ (24 và 26 tuổi, cùng tỉnh Bô ly khăm xay, quốc tịch Lào) để điều tra hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.



Thao Hờ Vừ, Chung Và cùng tang vật bị bắt giữ. Ảnh: NTV.

Ngày 16-1, sau một thời gian xác lập chuyên án điều tra đường dây có vũ khí mang ma túy lớn từ Lào về Việt Nam, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An quyết định phá án.

Đến 20 giờ đêm, khi Và đang đi cắt rừng mang ma túy vào Nghệ An thì công an phối hợp cùng Đồn biên phòng Thanh Thủy (huyện Thanh Chương, Nghệ An) bắt quả tang. Tang vật là 20 bánh heroin, 12 kg ma túy dạng đá. Từ lời khai của Và, cảnh sát mở rộng điều tra, bắt giữ Thao Hờ Vừ - “mắt xích” quan trọng trong đường dây ma túy xuyên quốc gia trên.

Vừ cùng Và khai nhận, lợi dụng ngày áp Tết 2020 trời mưa rét đã đưa số ma túy trên đưa từ Lào sang Việt Nam để bán thì bị bắt giữ.