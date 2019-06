Thông tin mới vụ trưởng công an quận mưu trí giải cứu con tin

Ngày 10-6, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Văn Chức (27 tuổi, trú tại Lạc Sơn, Hòa Bình) về tội cướp tài sản.



Chức chính là nam thanh niên dùng dao uy hiếp một nữ chủ tiệm cầm đồ, khiến hàng chục cảnh sát phải vất vả giải cứu cách đây ít hôm.



Lực lượng cảnh sát giải cứu nữ chủ tiệm cầm đồ bị uy hiếp.

Điều tra ban đầu cho thấy ngày 1-6, do nợ nần và thiếu tiền tiêu xài, Chức đến cửa hàng cầm đồ do chị LTHY làm chủ để cầm cố chiếc xe máy với số tiền 25 triệu đồng. Số tiền này nhanh chóng được Chức tiêu xài hết.

Một tuần sau, vừa thiếu nợ lại vừa bị gia đình truy hỏi về chiếc xe máy, Chức túng bấn vì không có khả năng chuộc lại xe. Nam thanh niên nảy sinh ý định giả vờ đến tiệm cầm đồ chuộc lại tài sản, khi nữ chủ tiệm giao xe thì sẽ khống chế, cướp xe.

Tối 7-6, Chức tới tiệm, đặt vấn đề và được chị Y. làm thủ tục thanh lý hợp đồng cầm đồ. Nữ chủ quán cũng dắt chiếc xe của Chức ra để trước cửa tiệm.

Nam thanh niên giả bộ lấy tiền trong túi xách, sau đó bất ngờ rút dao ra đe dọa, khống chế chị Y., đồng thời giật chìa khóa xe cất vào túi. Chị Y. cùng con gái giằng co với Chức, khiến cả hai bị thương.

Con gái chị Y. chạy ra ngoài kêu cứu. Thấy người dân xung quanh chạy tới, Chức liền dùng dao kề vào cổ chị Y. rồi kéo nạn nhân lên tầng hai cố thủ.

Tại đây, thanh niên này hòa nước xà bông đổ ra cầu thang để ngăn cản mọi người khi lên dễ bị trượt ngã. Không chỉ có vậy, Chức còn cắm điện để ở cầu thang để không cho bất cứ ai tiếp cận nạn nhân.

Chưa dừng lại, Chức lấy một chiếc gương trong nhà vệ sinh đặt ở cầu thang để tiện phát hiện người lên xuống, nếu ai lên là lập tức yêu cầu xuống. Trường hợp ai cố tình đi lên, Chức sẽ cầm đồ vật ném xuống. Nam thanh niên luôn miệng đòi các cơ quan chức năng mang tiền, xe ô tô đến chở đi.

Nhận được tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường để giải cứu con tin. Thượng tá Lê Đức Hùng - Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm- trực tiếp tham gia. Tuy nhiên, khi vị này đi lên cầu thang thì bị Chức ném tạ nên phải quay xuống.

Sau nhiều giờ, vì mệt mỏi nên nghi phạm muốn công an "tiếp sức" bằng hoa quả. Thượng tá Lê Đức Hùng nhanh trí tiếp cận, vào nơi Chức đang khống chế con tin. Cùng thời điểm, một chiến sĩ công an từ nóc nhà bí mật trèo xuống...

Khi Thượng tá Hùng tới gần, Chức yêu cầu trưởng công an quận và trưởng công an phường ở lại, còn những người khác phải ra ngoài hết.

Khoảng 20 giờ 40 cùng ngày, phát hiện kẻ khống chế con tin có sơ hở, Trưởng công an quận Bắc Từ Liêm cùng Trưởng công an phường Đông Ngạc lập tức dùng kỹ năng nghiệp vụ áp sát khống chế và đưa Chức về trụ sở công an. Nạn nhân nữ được đưa vào bệnh viện để chăm sóc sức khỏe.