Tiểu thương chợ Bình Điền chung tay chống tội phạm

Chợ Bình Điền (Đại lộ Nguyễn Văn Linh, khu phố 6, phường 7, quận 8, TP.HCM) là một trong ba chợ đầu mối sản xuất lớn nhất của TP.HCM, nằm ở phía Nam TP với diện tích 65 ha, được bao quanh bởi khu dân cư mới Bình Điền - Bến Lức và khu dân cư An Phú Tây, huyện Bình Chánh.

Đây là nơi tập trung nhiều người dân và lao động ở nhiều nơi đến làm việc và kiếm sống. Đồng thời, đây cũng là khu vực có nhiều đối tượng phạm pháp hình sự trốn tránh pháp luật lợi dụng tìm đến để trà trộn, ẩn náu hoạt động.



Bảo vệ chợ phối hợp tuần tra khu vực chợ Bình Điền. Ảnh: NT

Nơi trọng điểm về an ninh trật tự của địa phương

Theo đại diện Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền, phòng bảo vệ - an ninh hiện có 46 nhân viên, ngoài ra công ty còn ký hợp đồng với 53 nhân viên thời vụ. “Các nhân viên này có nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), an toàn về tài sản, tính mạng và môi trường kinh doanh thuận lợi cho người dân tại chợ” – vị đại diện nói.

Còn Công an quận 8 cho biết trước tình hình ANTT phức tạp tại khu vực xung quanh chợ Bình Điền, hai năm trước, Công ty Quản lý và kinh doanh chợ Bình Điền đã phối hợp với Ban Chỉ huy Công an quận 8 tổ chức Hội nghị chuyên đề, tọa đàm bàn về biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm ẩn náu, hoạt động gây án tại khu vực chợ Bình Điền.

Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an quận 8 cũng phối hợp Phòng Bảo vệ chợ tổ chức tập huấn; thường xuyên thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm nhất là tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp, các băng nhóm gây rối trật tự công cộng, cho vay nặng lãi...

Bên cạnh đó, Công an quận 8 cũng giao cho Công an phường 7 phối hợp Đội nghiệp vụ Công an quận, Phòng bảo vệ chợ thực hiện công tác tuyên truyền vận động thương nhân tham gia phòng chống tội phạm, vận động mọi người dân tham gia phát hiện và tố giác tội phạm với cơ quan công an...

“Song song với các đợt truyền thông, chúng tôi cũng tổ chức phát thanh tại các khu nhà lồng, khu vực chợ với ba lần/ngày, với các nội dung tuyên truyền về phòng chống tội phạm, cháy nổ ... do Công an quận 8 và Công an phường 7 cung cấp” – đại diện Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền nói.

Trong hai năm 2019 và 2020, người lao động và thương nhân ở chợ đã cung cấp 1.215 tin báo liên quan đến tình hình an ninh trật tự, trong đó có nhiều tin giá trị. “Lực lượng bảo vệ chợ trực tiếp xử lý 169 vụ, tạm giữ 201 người liên quan đến các vụ đánh nhau, gây rối trật tự công cộng; 69 vụ, tạm giữ 116 người liên quan đến trộm cắp tài sản; năm vụ bắt quả tang bảy người liên quan đến cướp, cướp giật tài sản… Qua đó, lập hồ sơ, bàn giao công an xử lý về vi phạm hành chính, hình sự tổng cộng 343 người” – vị đại diện công ty quản lý chợ thông tin thêm.

Ngoài ram hàng ngày vào khung giờ cao điểm từ 0 giờ đến 5 giờ sáng, bảo vệ chợ sẽ phối hợp tổ chức phát thanh tuyên truyền phương thức, hoạt động của tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp, lừa đảo qua điện thoại, tín dụng đen. “Điều này giúp các tiểu thương và những người dân mua bán ở chợ có ý thức bảo vệ tài sản, nâng cao tinh thần đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm”.



Hùng và Trung bị người dân và bảo vệ chợ bắt khi đang thực hiện một vụ cướp tài sản trong chợ. Ảnh: NT

Bảo vệ chợ bắt người lưu hành tiền giả, cướp tài sản

Theo Công an quận 8, qua công tác tuyên truyền, ý thức giữ gìn đảm bảo an ninh trật tự ở khu vực chợ Bình Điền đã có không ít chuyển biến.

Điển hình, hồi tháng 4-2020, hai bảo vệ và một tài xế ở chợ đã vây bắt hai thanh niên dùng hung khí cướp tài sản của tiểu thương. Cụ thể, Triệu Thái Trung (21 tuổi, quê Long An) và Nguyễn Thanh Hùng (21 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) là bạn bè quen biết với nhau. Trung từng làm thuê ở chợ Bình Điền nên phát hiện chị P. (48 tuổi, tiểu thương) thường xuyên mang theo giỏ xách chứa rất nhiều tiền và tài sản có giá trị.

Nam thanh niên nảy sinh ý định cướp tài sản. Để thực hiện, Trung bàn với Hùng tìm mua một con dao, súng bắn điện trên mạng.

Khuya 25-4, Hùng đi xe máy qua nhà trọ của Trung ở huyện Bình Chánh chở bạn đi cướp. Cả hai đến ngã ba trong khu vực chợ để theo dõi chị P. Khoảng 0 giờ, “đôi bạn” này phát hiện nữ tiểu thương đeo giỏ xách đi ngang qua trước mặt nhưng do đông người qua lại nên cả hai đã bỏ về.

Không từ bỏ ý định, hai thanh niên tiếp tục điều nghiên, theo dõi. Rạng sáng 27-4, cả hai phát hiện chị P. đi bộ trong khu vực chợ nên tiếp cận. Sau đó, Trung một tay giật giỏ xách, một tay dùng súng bắn điện bắn chị P. Nạn nhân bị bắn súng điện, ngã xuống đường nhưng vẫn ôm chặt giỏ xách và hô hoán, kêu cứu.

Trung thấy động nên hoảng sợ bỏ chạy đến xe của Hùng đang đợi sẵn để tẩu thoát. Tuy nhiên, vừa ngồi lên xe thì bị một tài xế gần đó chạy đến dùng chân đạp khiến cả hai ngã xuống. Hùng bị khống chế ngay tại chỗ.

Riêng Trung bỏ chạy hướng ra sông Cần Giuộc, nhảy xuống sông tẩu thoát nhưng cũng bị hai bảo vệ chợ bắt giữ ngay sau đó.

Trước đó, hồi tháng 3-2019, nhờ tinh thần cảnh giác mà tiểu thương ở chợ đã phát hiện một vụ dùng tiền giả để mua hàng. Cụ thể, 4 giờ 30 phút sáng 12-3, nữ tiểu thương 25 tuổi đang bán cá cùng chồng ở nhà lồng D thì một phụ nữ tới mua bốn ký cá nục với giá 140.000 đồng.

Người này đưa một tờ 500.000 đồng và 40.000 đồng để thối lại. Tuy nhiên, nữ tiểu thương phát hiện tờ tiền có điều bất thường nên đã đuổi theo, hô hoán và giữ lại.

Bảo vệ chợ sau đó có mặt phối hợp cùng Công an phường 7, quận 8 đưa người phụ nữ về trụ sở để làm rõ. Người này sau đó được xác định là Nguyễn Võ Nguyên Thủy (40 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 17 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng mà bà Thủy giữ trong người là tiền giả.

Chợ Bình Điền hiện đã xây dựng và đưa vào hoạt động bảy nhà lồng với diện tích khai thác sử dụng 24,75 ha trong tổng số 65 ha. Trung bình mỗi ngày đêm có khoảng 5.000 xe tải lớn nhỏ, xe container, 10.000 xe ba gác, xe gắn máy ra vào chợ, chở 2.500 - 3.000 tấn hàng hóa với giao dịch khoảng 200-300 tỉ. Mỗi đêm có khoảng 30.000 thương lái, người kinh doanh và lao động từ các nơi đến mua bán, giao dịch tại chợ.