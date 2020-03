Tìm thấy tang vật kẻ giết thượng tọa và cô gái trong chùa

Rạng sáng 27-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an phường Phước Tân (TP Biên Hòa, Đồng Nai) thu giữ tang vật vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng tại chùa Quảng Ân (thuộc thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, Bình Thuận).



Tang vật vụ án được thu giữ tại TP Biên Hòa, Đồng Nai. Ảnh: CTV

Những tang vật này do nghi can Nguyễn Thanh Tâm (31 tuổi, trú tại thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) vứt bỏ trên đường chạy trốn qua Đồng Nai.

Lúc bị tạm giữ tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận, nghi can Tâm khai sau khi gây án, Tâm đã chạy trốn vào TP.HCM.

Trên đường đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai, Tâm vứt bỏ một số tang vật bên đường Võ Nguyên Giáp (phường Phước Tân, TP Biên Hòa) để phi tang.

Ngay sau đó lực lượng Công an tỉnh Bình Thuận đã di lý Tâm đến địa điểm mà nghi can khai vứt bỏ tang vật phi tang.

Đến rạng sáng 27-3, lực lượng chức năng đã vớt được tang vật gồm: Ba điện thoại, một dây tràng hạt và hai chùm chìa khóa dưới một cống nước bên đường Võ Nguyên Giáp (đoạn thuộc khu phố Tân Lập, phường Phước Tân, TP Biên Hòa).



Nghi can Nguyễn Thanh Tâm. Ảnh: PN

Theo lời khai ban đầu, rạng sáng 23-3, Tâm đột nhập vào phòng của sư thầy Thích Nguyên Lộc (57 tuổi) đang tu tại chùa Quảng Ân, rồi tấn công những người trong phòng.

Sư thầy Thích Nguyên Lộc, cùng nữ phật tử Nguyễn Bảo Yến (19 tuổi), trú tại thị trấn Tân Nghĩa tử vong tại chỗ; còn bà Nguyễn Thị Phượng (43 tuổi, mẹ của nạn nhân Yến) bị thương nặng.

Sau khi gây án, Tâm lấy điện thoại rồi tẩu thoát khỏi hiện trường. Qua hai ngày điều tra, lực lượng công an đã bắt được nghi phạm đang lẩn trốn tại TP.HCM.