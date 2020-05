Tống tiền người quen bằng ảnh nóng

Ngày 29-4, Công an huyện Hiệp Đức (Quảng Nam) cho biết Cơ quan CSĐT công an huyện vừa khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Duyên (24 tuổi, ngụ xã Hiệp Thuận, huyện Hiệp Đức) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Bị can Duyên đang nuôi con nhỏ nên Công an huyện Hiệp Đức cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo đó, đầu tháng 4, sau khi nhặt được một thẻ nhớ điện thoại của chị Th., Duyên kiểm tra phát hiện trong thẻ nhớ có hình ảnh nhạy cảm của chị này.

Do biết chị Th. từ trước, Duyên tạo một tài khoản Facebook với tên giả rồi liên lạc với chị Th., yêu cầu chị Th. trả 20 triệu đồng để không phát tán hình ảnh nóng.