Lượng người qua lại tại 1 số chốt trạm có đông hơn Ghi nhận trưa ngày 17-8, ở chốt kiểm soát trên đường Trường Chinh đoạn gần cầu Tham Lương (phường Tân Hưng Thuận, quận 12) có lực lượng gồm cả CSGT, công an, quân đội cùng chốt chặn. Theo quan sát, lượng xe máy có cao hơn so với cùng thời điểm những ngày trước đó. Trong làn ô tô không có chốt kiểm soát, lượng xe khá nhiều. Lực lượng chức năng tại chốt kiểm tra giấy tờ, lý do ra đường của người dân như bình thường. Theo một cán bộ CSGT tại đây, lượng người dân ra đường không có nhiều biến động. Tuy nhiên, số người làm nghề giao hàng (shiper) tăng lên do quy định mới. Trong khi đó, dọc đường Trường Chinh hướng về đường Cộng Hòa mật độ xe vừa phải. Ghi nhận tại khu vực đèn đỏ ở giao lộ với đường Tây Thạnh ở cổng KCN Tân Bình lượng xe vừa phải. Trong khi đó, đường Tây Thạnh hướng về hướng đường Lê Trọng Tấn lượng phương tiện không đông. Tại chốt chặn của Phòng CSGT trên đường Trường Chinh đoạn gần đường Cộng Hòa ghi nhận vào gần trưa vào một thời điểm không dừng xe máy kiểm tra. Cùng thời điểm, tại chốt chặn ở khu vực đầu đường Âu Cơ (giáp ranh giữa quận Tân Bình và Tân Phú) có chốt của lực lượng công an, CSGT… Công an quận Tân Phú trực. Theo một cán bộ trực chốt tại đây, lượng phương tiện trong ngày vừa phải, không đông bất thường hay ùn ứ. Trong ngày, tổ công tác trực tại chốt cũng xử lý nhiều trường hợp vi phạm Chỉ thị 16 ra đường không cần thiết. Trên đường Cách Mạng Tháng 8 hướng về trung tâm TP. ghi nhận lượng xe không đông. Ở khu vực giáp ranh giữa quận Tân Bình và quận 10 có chốt chặn của lực lượng chức năng.