Triệt phá sòng bạc của giang hồ 'Phi Líp' ở Đồng Nai

Ngày 25-3, Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động và Công an huyện Long Thành triệt phá tụ điểm đánh bạc bằng hình thức đá gà và lắc tài xỉu tại khu vườn tràm thuộc khu Kim Sơn (thị trấn Long Thành, huyện Long Thành) do Lê Tuấn Khanh (tự "Phi Líp", 34 tuổi, ngụ huyện Long Thành) đứng ra tổ chức.



Các con bạc bị công an bắt giữ.

Sau một thời gian trinh sát, nắm tình hình, ngày 24-3 hàng trăm cảnh sát bao vây sòng bạc giữa khu vườn tràm.

Tại thời điểm lực lượng công an ập vào tụ điểm trên, hơn 100 người bỏ chạy tán loạn. Lực lượng công an đã nhanh chóng khống chế được 56 người.

Cơ quan công an thu giữ tang vật, gần 500 triệu đồng, hai ô tô, 110 xe máy, cả chục con gà đá và nhiều tang vật liên quan khác.



Lê Tuấn Khanh (tự Phi Líp).

Theo công an, sòng bạc do Khanh đứng ra tổ chức được khoảng nửa tháng nay.

Hàng ngày, Phi Líp điều hành sòng bạc và thu tiền xâu với số tiền hàng chục triệu đồng của nhóm người chơi ở mức 5% trên tổng số tiền chơi của từng độ gà và tiền lắc tài xỉu.

Khanh "Phi Líp" đã có bốn tiền án về tội cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản. Để đối phó với lực lượng chức năng, Phi Líp thường xuyên chọn địa điểm để tổ chức đánh bạc ở những nơi hoang vắng, có lối đi độc đạo và phân công đàn em làm nhiệm vụ cảnh giới, khi phát hiện lực lượng chức năng thì báo động cho các con bạc nhanh chóng giải tán.