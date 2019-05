Trưởng công an quận mưu trí cứu người phụ nữ dọa tự thiêu

Mấy ngày qua, mạng xã hội Facebook chia sẻ những hình ảnh về cuộc giải cứu của lực lượng công an đối với một phụ nữ đang có ý định tự thiêu.

Chứng kiến sự dứt khoát, mưu trí của cán bộ công an khi đưa được người phụ nữ an toàn vào bên trong, nhiều người đã hết lời khen ngợi.



Trưởng công an quận trực tiếp giải cứu người phụ nữ dọa thiêu.

Chia sẻ về vụ việc, Thượng tá Đỗ Anh Quyến – Phó Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm, cho biết vào khoảng 9 giờ sáng 22-5, cơ quan công an tham gia cưỡng chế giải phóng mặt bằng đường vành đai 3 thì nhận được tin báo về việc chị Nguyễn Thị T. (39 tuổi) mang xăng đến nhà chồng cũ để yêu cầu trả tiền và cho gặp con.

Nguồn cơn sự việc là do chị T. và chồng ly hôn từ tháng 3-2019, hai bên tự thoả thuận chị T. sẽ nhận 200 triệu đồng, còn chồng được giữ lại căn nhà. Tuy nhiên, chị T. mới được chồng cũ đưa 150 triệu và không cho gặp con.

Người phụ nữ này bức xúc, mang xăng đến doạ đốt nhà để đòi tiền và quyền gặp con. Khi đến nơi, chị T. khoá xích cửa, trèo lên ban công tầng 3, đổ xăng, cầm bật lửa doạ đốt nhà và đòi tiền.

Ngay khi nắm bắt tình hình, Công an quận Bắc Từ Liêm đã huy động các các lực lượng nghiệp vụ (Cảnh sát Hình sự, Cảnh sát 113, Cảnh sát PCCC...) và Công an phường Xuân Đỉnh tới hiện trường.

Lực lượng công an đã thuyết phục chị T. nhưng không hiệu quả. Người phụ nữ tỏ ra rất căng thẳng và yêu cầu chồng cũ trả tiền cũng như đưa con về cho chị gặp. Không chỉ có vậy, chị T. luôn đe dọa nếu công an xông lên và tiếp cận thì chị sẽ đốt nhà hoặc nhảy từ tầng 3 xuống đất.



Phó trưởng công an quận kể lại sự việc.

Ít phút sau, Thượng tá Lê Đức Hùng -Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm, có mặt tại hiện trường.

“Tôi và anh Hùng đã bàn bạc phương án để ngăn chặn chị T. Cụ thể, anh Hùng lên tầng 3 nhà bên cạnh để thuyết phục chị, còn tôi chỉ huy đội ở dưới, phá cửa nhà để vào bên trong, lên tầng 3 cứu người”, ông Quyến nói.

Đáng chú ý, sự việc tưởng đơn giản nhưng tổ công tác khi lên tầng 3 của nhà hàng xóm thì lại gặp trục trặc ở cửa do lâu ngày không mở.

Do đó, trưởng công an quận đã phải dùng tuơ-vít mở khóa nhưng cửa chỉ hé được khoảng 30cm, vừa một người lách ra ngoài. Thượng tá công an ra ngoài ban công để thuyết phục, còn phía dưới phó trưởng công an quận chỉ huy lực lượng phá cửa căn nhà mà chị T. đang cố thủ.

“Chúng tôi phá được xích khóa cửa tầng 1 thì gặp cánh cửa thứ 2, chị T. đã khóa rất chặt, muốn vào phía trong chỉ còn cách phá cửa đó mới vào được. Tuy nhiên, nếu làm vậy sẽ gây ra tiếng ồn lớn và không tốt. Lúc này, ở phía trên tầng 3, anh Hùng vẫn thuyết phục và người phụ nữ đã chấp nhận nói chuyện” – Thượng tá Quyền chia sẻ.

Nhanh như cắt, trưởng công an quận chộp được tay của chị T. và hô tổ công tác đang ém ở tầng 3 nhà hàng xóm ra hỗ trợ giữ người phụ nữ này.

“Ở thời điểm đó, tình hình vô cùng căng thẳng. Nếu chị ta nghĩ quẩn và không làm chủ được bản thân, châm lửa đốt, thì sự việc sẽ rất phức tạp, do xăng bị tưới khắp nhà” – Thượng tá Quyền nhớ lại.