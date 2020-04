Truy nã kẻ hành hung cán bộ chốt kiểm soát dịch COVID-19

Ngày 10-4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Ninh (Quảng Nam) đã ra quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Trung Thành (32 tuổi, xã Tam Thành, huyện Phú Ninh) về tội chống người thi hành công vụ.

Thành là người hành hung cán bộ chốt kiểm dịch COVID-19 gây phẫn nộ trong dư luận.



Chốt kiểm soát dịch COVID-19 xã Tam Thành, nơi xảy ra vụ hành hung. Ảnh: TN

Theo đó, ngày 5-4, tại chốt kiểm soát phòng, chống COVID-19 thuộc thôn Lộc Ninh (xã Tam Thành, huyện Phú Ninh), Thành ngồi sau xe máy do Võ Phi Hùng (32 tuổi, ngụ xã Tam Thành) chở.

Khi đi ngang qua chốt kiểm dịch, hai thanh niên bất ngờ quay xe trở lại. Sau đó, Thành bước xuống xe lại chổ chị NTTL (cán bộ chốt kiểm dịch) đang ngồi vứt găng tay xuống đất, dùng bao khẩu trang đánh vào mặt chị L.

Tiếp đến, Thành còn chỉ tay vào mặt một cán bộ khác định xông vào “ăn thua” với cán bộ này. Tuy nhiên, Hùng kịp thời can ngăn, sau đó cả 2 cùng lên xe rời đi.



Trước đó, Công an huyện Phú Ninh đã thông báo truy tìm Nguyễn Trung Thành. Ảnh: CA

Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Ninh đã nhiều lần triệu tập làm việc nhưng chỉ có Hùng đến trình diện, còn Thành đã rời khỏi địa phương.

Sau khi ra thông báo truy tìm, ngày 8-4, Công an huyện Phú Ninh đã khởi tố bị can đối với Thành về tội chống người thi hành công vụ và truy nã bị can.