Truy tìm kẻ phóng hỏa làm 3 người chết

Trưa 12-6, UBND quận Bình Tân, TP.HCM đã có báo cáo chính thức về vụ cháy tại phòng trọ nằm trên tỉnh lộ 10, khu phố 8, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân.



Sự việc xảy ra lúc rạng sáng cùng ngày. Khi đó, người dân đang ngủ thì giật mình nghe tiếng nổ. Họ chạy ra thì thấy khói lửa nghi ngút. Cùng với việc tri hô cảnh báo, họ huy động bình cứu hỏa lao tới dập lửa đồng thời báo cơ quan chức năng.

Cháy dữ dội trong phòng trọ khóa trái

Theo UBND quận Bình Tân, lúc gần 2 giờ sáng thì công an quận tiếp nhận thông tin cháy. Ngay lập tức, bảy xe chữa cháy cùng 29 cán bộ, chiến sĩ được điều động đến hiện trường. Ông Lê Văn Thinh, Chủ tịch UBND quận Bình Tân, cùng hai phó trưởng công an quận trực tiếp tới nơi chỉ đạo cứu hỏa.

Công an quận phối hợp với công an phường, điện lực, dân phòng, chính quyền sở tại... nỗ lực dập lửa, phong tỏa hiện trường, giữ an ninh trật tự tại khu vực xảy ra cháy. Cùng với đó, công tác cứu người bị nạn được gấp rút triển khai. Tuy nhiên, do cửa bị khóa trong, phải mất một lúc lực lượng chức năng mới có thể phá khóa, tiếp cận đưa những người bên trong ra ngoài.

Đám cháy được dập tắt hoàn toàn lúc 2 giờ 10 cùng ngày. Vụ cháy đã làm một xe máy, một số vật dụng sinh hoạt cùng toàn bộ 12 m2 phòng trọ bị cháy hoàn toàn.

Đau xót là ba nạn nhân trong căn phòng lúc bùng lửa là bà Đào Thị D. (35 tuổi) cùng hai cháu Đào Văn T. (15 tuổi) và Đào Văn T. (13 tuổi, cùng quê An Giang) dù được cứu ra, khẩn cấp đưa tới BV Triều An nhưng sau đó đều đã tử vong. Ngay trong đêm, chủ tịch UBND phường Bình Trị Đông B đã đến BV Triều An thăm hỏi, động viên thân nhân người bị nạn.



Bên trong phòng trọ, xe máy, xe đạp và nhiều đồ đạc bị cháy rụi. Ảnh: NT

Công an quận Bình Tân cử nhiều cán bộ đội điều tra tổng hợp xuống hiện trường lấy thông tin, điều tra nguyên nhân vụ cháy. Cùng với đó, hàng chục cán bộ đội hình sự đã đến lấy lời khai các nhân chứng, truy xét hung thủ gây án.

Qua trích xuất camera an ninh ở khu vực dãy trọ, công an phát hiện trước thời điểm xảy ra vụ cháy có một người đàn ông chạy xe máy đến. Người này đặt các thùng xốp trước phòng trọ. Sau đó, lửa bùng lên và người này bỏ chạy khỏi khu vực.

UBND quận Bình Tân nhận định nguyên nhân dẫn đến vụ châm lửa đốt là do mâu thuẫn.

Chính quyền, đoàn thể chia sẻ nỗi đau mất mát

Trong sáng 12-6, đoàn công tác của Thành ủy, Ủy ban MTTQ TP do bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy, làm trưởng đoàn đã đến BV Triều An thăm hỏi, động viên gia đình người bị nạn và trao số tiền hỗ trợ 30 triệu đồng.

Đoàn công tác của UBND quận Bình Tân, Ủy ban MTTQ quận, Hội Chữ thập đỏ quận và UBND phường Bình Trị Đông B do ông Lê Văn Thinh, Chủ tịch UBND quận Bình Tân, làm trưởng đoàn cũng đến hỗ trợ gia đình nạn nhân 75 triệu đồng. Quận Bình Tân đồng thời hỗ trợ đưa các nạn nhân về quê ở An Giang an táng.

Lãnh đạo UBND quận Bình Tân cũng thông tin thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục chăm lo, thăm hỏi, vận động hỗ trợ thân nhân người bị nạn. Quận cũng sẽ chỉ đạo công an quận khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy và truy bắt kẻ gây ra sự việc này để xử lý nghiêm.