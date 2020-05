Truy tìm ô tô tông chết người trên quốc lộ 1

Ngày 19-5, Công an huyện Tuy An (Phú Yên) phối hợp các cơ quan chức năng truy tìm chiếc ô tô gây ra vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 1 (đoạn qua thôn Cần Lương, xã An Dân, huyện Tuy An).



Công an khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Ảnh: KN

Trước đó, người dân địa phương phát hiện thi thể ông Nguyễn Kim Hùng (37 tuổi, ngụ TP Nha Trang, Khánh Hòa) ở ven đoạn đường trên. Cách đó hơn 300 m là chiếc xe máy 79 H5-5716 của ông Hùng bị vỡ nát.





Chiếc xe máy bị tông vỡ nát. Ảnh: KN

Qua khám nghiệm hiện trường, bước đầu cơ quan chức năng nhận định đây là vụ tai nạn giao thông.

Theo đó, rạng sáng cùng ngày, ông Hùng điều khiển xe máy đi trên quốc lộ 1 theo hướng Nam-Bắc, khi đến địa điểm trên thì bị một ô tô đi cùng chiều từ phía sau vượt lên tông vào, làm nạn nhân tử vong.

Sau đó, ô tô này còn tiếp tục kéo lê xe máy đi một đoạn hơn 300 m.