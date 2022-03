Ngày 3-3, ông Nguyễn Phương Đông, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau thông tin bà L đã thừa nhận trước Công an mình là người phụ nữ đã chửi bới, đánh đập trẻ em trong clip do anh T quay lại hôm trước.



Bé T đi bán vé số từ sáng đến nửa đêm vẫn không tránh khỏi đòn roi của người cô ruột. Ảnh: TRẦN VŨ

"Lãnh đạo UBND thị trấn đặt biệt quan tâm đến vụ việc này. Tuy nhiên, vụ việc này thuộc thẩm quyền của Công an nên chúng tôi chỉ đôn đốc nhắc nhở phía Công an làm nhanh, chính xác, triệt để. Hiện phía Công an thị trấn đang tiếp tục làm rõ mức độ đánh đập. Nếu đến mức vi phạm pháp luật sẽ chuyển hồ sơ lên Công an huyện giải quyết theo thẩm quyền"- ông Đông nói.

Cùng ngày, phía Sở LĐTB&XH tỉnh Cà Mau đã ký văn bản can thiệp khẩn cấp theo Luật trẻ em. Tại văn bản số 459, ngày 3-3-2022, do Phó giám đốc Sở này, bà Nguyễn Thu Tư ký có nội dung đề nghị UBND huyện Trần Văn Thời lập kế hoạch hỗ trợ khẩn cấp bé gái bị bạo hành.

Theo đó, bé T sẽ được bảo vệ khẩn cấp, đưa về Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau để nuôi dưỡng tạm thời.

Thông tin ban đầu từ người dân địa phương, bé T mồ coi cha mẹ và không ai nuôi dưỡng nên phải ở với cô ruột là bà L nhiều năm nay. Bé T hàng ngày phải đi bán vé số từ sớm đến gần 1 giờ sáng hôm sau mới về nhà.

Và người ta nghe được bé T thường bị bà L chửi, đánh vì ngủ dậy muộn đi bán trễ và vì bán được ít mà báo qua điện thoại với bà L là bán được nhiều. Những người ở gần nhà cho biết bé T bán số dạo rất giỏi, bán nhiều hơn những đứa cùng trang lứa. Bé ăn uống ít, lại đi bán số dạo từ sớm đến quá nửa đêm mới về. Ai nhìn bé cũng thấy tội vì cái thân quá gầy, đen đúa, khắc khổ.

Như PLO đã thông tin, khoảng 1 giờ sáng ngày 2-3-2022, anh T ở khóm 10, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đang ngủ trong phòng nghe có tiếng chửi mắng, đánh đập, la thét nên thức dậy. Anh T phát hiện bà L ở trọ phía sau nhà mình lại đánh đập trẻ con vì chuyện bán số. Trước đó anh đã nhiều lần nghe và từng báo công an khóm nhưng không có bằng chứng nên sự việc trôi đi.



Trước cửa phòng của bà L., nơi xảy ra vụ bạo hành bé gái 14 tuổi. Ảnh: TRẦN VŨ.

Lần này nghe đánh rất dữ, nên anh đã quay phim lại. Tuy nhiên, do cách vách dày, nhiều bụi rậm nên anh chỉ quay được tiếng động.

Theo âm thanh đoạn clip, sau vài câu chửi là một hồi liên tục tiếng đánh đập. Bé gái cứ ứ lên đau đớn theo từng phát đánh của người phụ nữ.

Cư dân mạng nghe qua âm thanh của clip này đều tỏ ra rất tức giận. Nhiều ý kiến đề nghị phải giải thoát ngay cho bé gái và xử lý nghiêm những người đã hành hạ bé.