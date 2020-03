Xử lý các 'quái xế' chặn quốc lộ để đua xe ở Thủ Đức

Ngày 3-3, bảy “quái xế” độ xe để đua xe tốc độ cao đã bị Công an quận Thủ Đức, TP HCM ra quyết định xử lý hành chính.



Nhóm "quái xế" tụ tập, nẹt pô, đua xe trên QL 1. Ảnh: CTV

Theo công an, đây là 7 trường hợp trong nhóm hàng chục người tụ tập đua xe, nẹt pô, bốc đầu… gây khiếp sợ cho người đi đường trên Quốc lộ 1 (đoạn từ ngã tư Bình Phước đến cầu vượt Sóng Thần) vào đầu giờ chiều 1-3.

Nhóm này còn chặn đường không cho xe tải vào "đường đua". Sự việc kéo dài khoảng 15 phút thì họ chia nhau thành từng tốp tẩu thoát. Khi công an Công an quận Thủ Đức cùng Công an phường Tam Bình có mặt thì tất cả đã không còn tại hiện trường.

Công an sau đó đã thu thập hình ảnh từ người dân rồi tiến hành mời nhiều người lên làm việc. Những người này đã thừa nhận hành vi tụ tập, thay đổi kết cấu xe để đua.



Họ khai sử dụng phương thức liên lạc hẹn nhau tụ tập rất bí mật và những cuộc đua chỉ kéo dài 10 đến 15 phút rồi giải tán.



Đua xe khoảng 15 phút thì cả nhóm tản ra tẩu thoát. Ảnh: CTV

"Người dân đang uống nước trong các quán cà phê cũng ùa ra tụ tập, nẹt pô, cỗ vũ gây mất an ninh trật tự. Chúng tôi khuyến cao mọi người cao ý thức và liên hệ ngay với cơ quan chức năng khi chứng kiến "quái xế" tụ tập, đua xe, một cán bộ công an cho biết.