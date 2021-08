Thời gian gần đây, người tiêu dùng phản ánh một số mặt hàng của công ty Cổ phần Thương mại Bách Hoá Xanh (Bách Hóa Xanh) bị hết hạn sử dụng.

Người dân phản ánh mua phải sản phẩm bị dán chồng tem

Ngày 26-7, ông NVĐ phản ánh đến PLO tình trạng mua hàng hóa bị dán chồng tem trên sản phẩm. Theo anh Đ: Sáng ngày 26-7, anh có đến một cửa hàng Bách Hóa Xanh trên đường Phan Huy Ích, quận Gò vấp, TP.HCM để mua thực phẩm, trong cửa hàng có trưng bày sản phẩm nấm bào ngư. Theo quan sát bên ngoài anh Đ cho rằng, sản phẩm nấm bào ngư đã mềm ra, có nước chảy bên trong. Ngoài ra, sản phẩm còn bị dán chồng đến hai tem.



Sản phẩm nấm bào ngư bị dán hai tem. Ảnh: NVĐ

“Trên túi bao bì nấm bào ngư có đến hai tem dán chồng lên nhau. Cụ thể, tem cũ ghi ngày sản xuất là 18-7, sau đó tem mới được dán chồng lên và ghi ngày sản xuất là 20-7. Tuy nhiên, trong bao bì có ghi rõ hạn sử dụng của sản phẩm này là “5 ngày kể từ ngày sản xuất”. Như vậy, siêu thị vừa bán hàng quá hạn sử dụng, đồng thời còn có hành vi dán chồng tem”, anh Đ nói.

Trao đổi về trường hợp này, đại diện Bách Hóa Xanh cho biết: Trường hợp bị dán chồng tem, phía Bách Hóa Xanh đã có điều tra và phát hiện lỗi này ở nhà cung cấp. Sau khi phát hiện, Bách Hóa Xanh đã lập tức cắt sản lượng của nhà cung cấp này 50% và tiến hành làm việc chặt chẽ, kiểm tra gắt gao hơn.

“Chúng tôi xin khẳng định mọi việc gian dối tại cửa hàng Bách hóa Xanh là không có trong chủ trương, chính sách của công ty. Chúng tôi luôn nỗ lực để mang đến sản phẩm tốt, nếu khách hàng gặp phải những trường hợp nghi ngờ về chất lượng sản phẩm, có thể liên hệ trực tiếp với nhân viên và quản lý siêu thị để được giải đáp cụ thể”- Vị đại diện này chia sẻ.

Dân mua phải hàng quá hạn sử dụng

Vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện clip phản ánh một cửa hàng Bách hóa Xanh bán hàng (sữa nước đóng hộp) hết hạn sử dụng, sau đó bị người mua phản hồi và nhân viên của Bách hóa Xanh đã thừa nhận sai.

Theo nội dung đoạn clip được chia sẻ, một khách hàng đến cửa hàng Bách Hóa Xanh phản ánh sữa được mua cửa hàng này hết hạn sử dụng và yêu cầu được giải quyết.

Nhân viên của cửa hàng xin lỗi khách hàng và yêu cầu nhận lại hộp sữa để xử lý theo quy định “ Bên tụi em sai thì tụi em chịu trách nhiệm, xin lỗi anh, anh thông cảm tụi em sẽ đổi lại hàng mới”- một nhân viên nói.

Trao đổi thông tin xung quanh đoạn clip này, đại diện Bách Hóa Xanh cho biết: Phía Bách Hóa Xanh có biết được thông tin này, Bách Hóa Xanh cũng đã đổi trả hàng mới cho khách.

“Chúng tôi luôn cố gắng duy trì kiểm soát cao nhất chất lượng sản phẩm, độ chính xác trong việc phục vụ khách hàng. Tuy nhiên, việc vận hành cửa hàng ngoài hệ thống công nghệ cũng còn phụ thuộc vào con người, nên sự sai sót là không tránh khỏi.

Do vậy, nếu có bất kỳ sự sai sót về chất lượng hàng hóa và hạn sử dụng, quý khách có thể vui lòng liên hệ với nhân viên hoặc quản lý cửa hàng để được đổi hoặc trả lại hàng lấy tiền về. Các trường hợp tính sai, cân sai... chúng tôi sẽ đền bù phần chênh lệch và thêm 100.000 đồng. Chúng tôi xin khẳng định việc sai sót là do yếu tố khách quan và xảy ra ở cục bộ từng cửa hàng, không phải là chủ trương của Bách hóa Xanh. Chúng tôi xin thành thật xin lỗi những quý khách hàng không may gặp phải những sai sót, bất tiện trong quá trình mua sắm tại Bách hóa Xanh”- Vị đại diện này chia sẻ.

Bán hàng quá hạn sẽ bị phạt Theo luật sư Lê Văn Hoan, Đoàn Luật sư TP.HCM, tại Điều 17 Nghị định 98/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thì với hành vi “Kinh doanh hàng hóa (trừ thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi) quá hạn sử dụng ghi trên nhãn hàng hóa hoặc bao bì hàng hóa” thì người vi phạm bị xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hàng hóa vi phạm có giá trị dưới 1 triệu đồng. Mức phạt cao nhất của hành vi này đến 50 triệu đồng đối với hàng hóa vi phạm có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên... “Do Bách hóa Xanh là tổ chức nên mức phạt gấp hai lần nêu trên. Hơn nữa hàng mà Bách hóa Xanh bán là thực phẩm nên mức phạt tiền gấp hai lần mức tiền phạt quy định nêu trên. Ngoài ra, người vi phạm còn bị xử phạt bổ sung đó là tịch thu tang vật đối với hành vi vi phạm. Đồng thời, biện pháp khắc phục hậu quả là buộc tiêu hủy tang vật vi phạm gây hại cho sức khỏe con người và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại Điều này”- Luật sư Lê Văn Hoan cho biết. Về thẩm quyền xử phạt thuộc Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, Quản lý thị trường, Công an nhân dân.