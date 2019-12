Vì sao tương ớt Sriracha của triệu phú gốc Việt bị thu hồi?

Tờ The Guardian đưa tin vừa qua, chính phủ Úc cho ban bố thông tin những chai tương ớt Sriracha hiệu Huy Fong có dung tích 500 ml và 830 ml, hạn sử dụng tới tháng 3-2021 đều sẽ bị thu hồi do lo sợ nguy cơ phát nổ khi mở chai. Tháng trước, Mỹ và châu Âu từng ra lệnh thu hồi Sriracha vì lý do tương tự.



Tương ớt Sriracha bị thu hồi vì lo sẽ gây nổ khi mở nắp. Ảnh: Trade Circle

Nguyên nhân của lệnh thu hồi là do các nhà chức trách cho biết hiện tượng acid lactic tích tụ bên trong chai tương ớt đã khiến cho “quá trình lên men được tiếp diễn và một số chai nhất định bị phình to", từ đó có thể gây phát nổ khi người tiêu dùng mở nắp.

Quá trình lên men lacto là phương pháp chế biến được sử dụng đối với nhiều loại thực phẩm, trong đó vi khuẩn chuyển hóa đường thành acid lactic. Loại acid đóng vai trò như chất bảo quản, cũng như tác nhân tạo mùi vị. Tương Sriracha của Huy Fong kết hợp nhiều loại nguyên liệu để cho ra mùi vị đặc trưng, bao gồm ớt đỏ, giấm, tỏi, muối và đường.

Tờ này cũng thông tin theo Cơ quan Tiêu chuẩn thực phẩm Úc, người tiêu dùng được cảnh báo không sử dụng các chai họ cảm thấy phình to hơn bình thường do tương ớt trong đó bị nén lại. Người mua cũng được khuyến cáo không mở nắp chai tương ớt ra và mang sản phẩm đến các đại lý để được hoàn lại tiền.



Ông David Trần, người sáng tạo ra tương ớt Sriracha. Ảnh: Internet

Tương ớt Sriracha còn được gọi là "nước sốt con gà trống". Biểu tượng con gà trống xuất phát từ sự kiện người tạo ra loại tương ớt này tuổi Dậu (gà). Hiệu tương ớt này được David Trần sáng tạo ra từ những năm 1980, khi ông từ Việt Nam di cư sang Mỹ và định cư tại TP Los Angeles, bang California. Do không thể tìm thấy một loại tương ớt bản thân yêu thích, ông Tran bắt đầu tự làm loại nước sốt của riêng mình. Tên của nó được đặt giống một loại tương ớt địa phương thuộc thị trấn nhỏ Sri Racha ở Thái Lan.