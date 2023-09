Anh Đức ra đi khi Long An chưa muốn lên hạng

(PLO)-Anh Đức đã có mùa giải thành công khi giúp đội bóng Long An giành hạng 3 chung cuộc. Tuy nhiên, cựu tiền đạo tuyển Việt Nam đã nói lời chia tay Đội bóng Long An khi không đạt được đồng thuận về mục tiêu ở mùa giải mới.

Ngày 16-9, Câu lạc bộ bóng đá Long An xác nhận thông tin chia tay với Huấn luyện viên trưởng Anh Đức do cả hai không đạt được đồng thuận về mục tiêu cho mùa giải mới.

Anh Đức chia tay với Long An sau một mùa giải thành công. Ảnh: TIẾN NGUYỄN

Theo đó, mùa giải hạng Nhất năm 2024, Đội bóng Long An chỉ đặt mục tiêu duy trì thi đấu ở giải hạng Nhất, chưa có kế hoạch đầu tư để thăng hạng.

Với lý do này, Huấn luyện viên Anh Đức quyết định chia tay Đội bóng Long An để tìm kiếm thử thách mới sau thời gian được coi là thành công khi có 8 trận thắng; 7 trận hoà; 3 trận thua và có một mùa giải bất bại trên sân nhà khi có 6 thắng và 5 hoà. Thành công cả mùa giải của Long An là đạt hạng 3 giải hạng nhất quốc gia và sau 8 năm Long An mới có tấm huy chương.

Anh Đức ngồi vào HLV trưởng chính thức vào năm 2023. Ảnh: TIẾN NGUYỄN

Trước đó, đầu năm 2021, cựu tiền đạo Anh Đức quyết định đầu quân cho Đội bóng Long An sau thời gian dài chinh chiến tại V-League.

Năm 2022, tiền đạo Anh Đức tiếp tục gia hạn hợp đồng thi đấu và đảm nhận thêm chức danh Huấn luyện viên phó đội bóng.

Bước sang mùa giải năm 2023, Anh Đức chính thức đảm nhận vai trò Huấn luyện viên trưởng đội bóng.

Cầu thủ trẻ Nguyễn Quốc Lộc được HLV Anh Đức đưa vào thi đấu rất nổi bật mùa giải 2023. Ành: TIẾN NGUYỄN

Dưới sự dẫn dắt của Huấn luyện viên Anh Đức, Đội bóng Long An trình diễn bộ mặt mới với lối chơi tấn công đẹp mắt và những gương mặt trẻ được Anh Đức đưa vào đã thi đấu nổi bật.

HLV Ngô Quang Sang và học trò trong ngày đón nhận huy chương đồng mùa giải 2023.Ảnh: HUỲNH DU

Hiện, Đội bóng Long An cũng quyết định bổ nhiệm Huấn luyện viên Ngô Quang Sang trở lại đảm nhận chức danh Huấn luyện viên trưởng đội bóng để chuẩn bị cho mùa giải mới.

HUỲNH DU