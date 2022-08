Ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, Nam bộ sẽ mưa nhiều

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 7 giờ sáng ngày 7-8, vùng áp thấp có vị trí ở vào khoảng 16,5-17,5 độ Vĩ Bắc; 115,5-116,5 độ Kinh Đông.

Dự báo, trong 24 giờ tới vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Tây và tiếp tục mạnh thêm. Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp nên trong ngày và đêm 7-8, ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Ở khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2,0-4,0m.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 8-9.

Cảnh báo trong một đến hai ngày tới, vùng áp thấp có nhiều khả năng phát triển thành áp thấp nhiệt đới.

Ông Lê Đình Quyết, Phó Trưởng phòng dự báo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ nhận định: Bão, áp thấp nhiệt đới không trực tiếp vào đất liền Việt Nam, nhưng bão nối với rãnh áp thấp ngang qua Bắc bộ, gió mùa Tây Nam những ngày tới hoạt động khá mạnh, do đó TP.HCM cũng như các tỉnh Nam bộ sẽ mưa nhiều.

Dự báo trong hai đến ba ngày tới, thời tiết ở Nam bộ, có lúc có mưa, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to kèm dông. Trong ngày có lúc giảm mây, giảm mưa, có nắng đan xen. Khu vực trũng thấp, đô thị đề phòng ngập úng do mưa lớn cục bộ. Những ngày tới, nhiệt độ cao nhất ban ngày chỉ dao động 28-31 độ C, có nơi dưới 28 độ C.