Ảnh hưởng của bảng giá đất ở TP.HCM đến các khoản thu từ đất ra sao? 05/11/2024 10:20

Cục Thuế TP.HCM vừa có báo cáo tình hình ngân sách nhà nước đối với các khoản thu từ đất.

Người dân làm thủ tục về đất đai trong tháng 9 tăng do UBND TP cho tạm áp dụng bảng giá đất cũ. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Theo đó, thực hiện thu ngân sách đối với các khoản thu từ đất, trong đó bao gồm thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước thu tiền sử dụng đất, thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước lũy kế 9 tháng được 10.510 tỉ đồng, đạt 26,6% dự toán, tăng 58,1% so với cùng kỳ. Tính đến thời điểm ngày 7-10 số thu là 10.674 tỉ đồng, đạt 27,1% dự toán.

"Việc thực hiện thu ngân sách đối với các khoản thu phản ánh tình hình giao dịch bất động sản (bao gồm thu thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ từ hoạt động giao dịch bất động sản) lũy kế 9 tháng được 6.540 tỉ đồng, tăng 52,7% so với cùng kỳ. Tính đến thời điểm ngày 7-10 được 6.830 tỉ đồng.

"Như vậy, tổng thu các khoản thu từ đất bao gồm cả hoạt động giao dịch bất động sản lũy kế 9 tháng được 17.050 tỉ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ, tính đến thời điểm ngày 7-10 được 17.504 tỉ đồng" - báo cáo từ Cục thuế TP nêu rõ.

Liên quan đến khoản thu tiền thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, lũy kế 9 tháng TP.HCM thu được 4.914 tỉ đồng, tăng 53,8% so với cùng kỳ.

"Việc tăng trưởng cao đến từ nguyên nhân nhu cầu giao dịch tăng cao của người dân, trong đó chủ yếu do tâm lý muốn hoàn tất giao dịch mua bán trước ngày Luật Đất đai mới có hiệu lực. Đặc biệt tăng cao trong các tháng 6 (tăng 74,7% so với cùng kỳ) và tháng 7 (tăng 74,2% so với cùng kỳ).

Tuy nhiên, sau khi Luật Đất đai mới có hiệu lực (từ 1-8), UBND TP.HCM chưa ban hành bảng giá đất mới đã khiến cho số lượng người giao dịch bất động sản giảm 31,9% và giảm 27,8% về số tiền.

Đến ngày 21-9, TP cho tạm áp dụng bảng giá đất hiện hành thì số lượt nộp thuế trong tháng 9 là 5.885 lượt, số nộp đạt 446 tỉ đồng, tăng 19,2% so với cùng kỳ" - đánh giá từ Cục Thuế TP.HCM.

Vệ lệ phí trước bạ từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản trong tháng 8 cũng có sự sụt giảm do TP chưa ban hành bảng giá đất. Tuy nhiên qua tháng 9, thông tin được tạm thời áp dụng bảng giá cũ đã khiến số hồ sơ xử lý tăng 14,9% so với cùng kỳ, số nộp đạt 189 tỉ đồng, tăng 45,4% so với cùng kỳ.