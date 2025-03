Antony tiết lộ sự thay đổi dẫn đến phong độ ấn tượng 19/03/2025 07:01

Antony đã tìm thấy phong độ đỉnh cao trong thời gian rời Manchester United để đến với đội bóng Tây Ban Nha Real Betis và có một khía cạnh đáng ngạc nhiên đằng sau sự khởi sắc của tiền đạo chạy cánh người Brazil này. Antony khẳng định rằng khí hậu nắng ấm ở Tây Ban Nha đã giúp anh bộc lộ phong độ thực sự sau khi rời xa nỗi đau ở Manchester United.

Cầu thủ người Brazil Antony đã hoàn tất việc chuyển nhượng tới Real Betis dưới dạng cho mượn từ MU vào tháng 1 sau một thời gian tồi tệ tại Old Trafford. Antony đã ghi được bốn bàn thắng và có thêm bốn pha kiến ​​tạo chỉ trong 10 lần ra sân cho Real Betis, so với việc chỉ ghi được một bàn tại MU trong mùa giải này.

Vết nhơ duy nhất của Antony là thẻ đỏ muộn trong trận đấu với Getafe, khiến anh bị cấm thi đấu với Real Madrid. Nhưng chiếc thẻ đỏ đó cuối cùng cũng bị hủy, cho phép Antony ra sân giúp Real Betis bất ngờ đánh bại Real Madrid.

Antony tiết lộ sự thay đổi dẫn đến phong độ ấn tượng, đó là... thời tiết đẹp ở Tây Ban Nha so với Anh. ẢNH: GETTY

Khi giải thích cho phong độ ấn tượng của mình ở Real Betis, khác xa so với những gì xảy ra ở MU, Antony tin rằng thời tiết ấm hơn ở Seville và một thành phố đẹp hơn là chìa khóa. Phát biểu trên truyền hình Tây Ban Nha, Antony tiết lộ sự thay đổi dẫn đến phong độ ấn tượng của mình là thời tiết ở Sevilla nắng ấm hơn nhiều so với ở Manchester luôn có mưa, "Thành phố này tốt hơn so với Manchester. Tôi rất vui khi ở đây. Và mặt trời ở đây giúp ích rất nhiều. Mỗi ngày vào buổi trưa, bạn thức dậy, lắng nghe chính mình, tôi đi ngủ với nụ cười và đó là điều quan trọng nhất đối với tôi”.

Antony dường như đã đưa ra quyết định về việc ở lại lâu dài với Real Betis. CEO của Real Betis, Ramon Alarcon, tuyên bố rằng cầu thủ người Brazil này đã rất ngạc nhiên với CLB, trong khi ông sẽ không phản đối việc gia hạn hợp đồng mượn Antony.

“Antony đã rất ngạc nhiên về những tiện nghi mà chúng tôi cung cấp cho anh ấy để ổn định tại thành phố ngay khi anh ấy đến”, CEO của Real Betis, Ramon Alarcon nói với El Pelotazo, “Cầu thủ này rất vui và hôm nọ anh ấy nói với tôi rằng anh ấy muốn ở lại thêm một năm nữa.”

Và theo tờ The Sun (Anh), Antony hiện đang ưu tiên chuyển về Real Betis sau khi hợp đồng cho mượn của anh hết hạn vào cuối mùa giải, mặc dù anh nhận được quan tâm từ 1 CLB ở La Liga khác là Real Sociedad. MU dường như mong đợi mức giá khoảng 40 triệu bảng Anh nếu họ bán Antony vĩnh viễn.

Antony đang tỏa sáng ở Real Betis. ẢNH: GETTY

Trong khi đó, HLV Ruben Amorim của MU cũng đã đưa ra bình luận về sự tiến bộ Antony ở đội bóng khác. Amorim khẳng định Antony có thể thích nghi tốt hơn tại Real Betis vì La Liga yêu cầu thể lực ít hơn so với Premier League. “Antony giờ đã tốt hơn rất nhiều ở Tây Ban Nha”, HLV Ruben Amorim của MU nói, "Đó là vì rất nhiều yếu tố nhưng tôi đảm bảo với bạn rằng đó là thể chất".

Bây giờ, Antony sẽ hướng đến mục tiêu kéo dài phong độ ấn tượng sau khi Real Betis vừa ngược dòng ngoạn mục thắng Leganes 3-2 trong thế bị dẫn trước 0-2 ở vòng 28 La Liga. Real Betis đang xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng La Liga với 44 điểm, kém đội xếp thứ tư, vị trí có suất dự Champions League mùa tới là Athletic Club 8 điểm.