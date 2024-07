Áp thấp nhiệt đới suy yếu, nhiều tỉnh đang mưa rất to 16/07/2024 10:06

(PLO)- Sáng sớm 18-7, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành vùng áp thấp, các tỉnh Hoà Bình, Phú Thọ, Lào Cai, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Ninh Bình… đang có mưa to đến rất to.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết sáng sớm nay (16-7), áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên vùng biển Quảng Trị đến Đà Nẵng.

Áp thấp nhiệt đới đã suy yếu nhưng hoàn lưu gây mưa diện rộng ở nhiều khu vực. Từ đêm qua và sáng nay, ở khu vực nam đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Quảng Ninh và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Sáng sớm 16-7 áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành vùng áp thấp gây mưa to nhiều nơi. Ảnh minh hoạ: NGUYỄN DO

Lượng mưa tính từ 19 giờ tối 15-7 đến 8 giờ sáng 16-7 có nơi trên 110 mm như: Quý Hòa (Hòa Bình) 132.2 mm, Cúc Phương (Ninh Bình) 119 mm, Con Cuông (Nghệ An) 141.2 mm, Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) 134.6 mm, Cẩm Phả (Quảng Ninh) 56.2 mm…

Dự báo trong 24 giờ đến 48 giờ tới, các khu vực nêu trên có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biển 50-100 mm, có nơi trên 200 mm. Từ 18-7, mưa lớn giảm dần.

Cảnh báo trong 6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên, đặc biệt tại các huyện Lạc Sơn, Tân Lạc, Mai Châu, Lạc Thủy, Cao Phong, Lương Sơn, Đà Bắc, Kim Bôi, TP Hòa Bình, Kỳ Sơn, Yên Thủy (Hòa Bình); TP Cẩm Phả, Ba Chẽ, Vân Đồn, Đầm Hà, TP Móng Cái, Tiên Yên, Hải Hà, Bình Liêu (Quảng Ninh).

Ở Phú Thọ và Lào Cai, sáng sớm nay cũng có mưa vừa, mưa to như Thu Cúc 46.6 mm (Phú Thọ), Bảo Hà 22.2 mm (Lào Cai)...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo trong những giờ tới, khu vực này tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến 20-40 mm, có nơi trên 70 mm.

Cảnh báo nguy cơ trong 6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên, đặc biệt tại các huyện ở Lào Cai gồm Bảo Thắng, Bảo Yên, Sa Pa, Văn Bàn; ở Phú Thọ gồm Cẩm Khê, Tam Nông, Tân Sơn, Thanh Sơn, Yên Lập.

Với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày hôm nay tiếp tục có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm (mưa tập trung vào chiều và đêm).

Chiều và đêm 17-7, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 30-60 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100 mm.