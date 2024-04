Arsenal đua vô địch và thử thách ở 'nghĩa địa' Old Trafford 29/04/2024 16:02

(PLO)- Arsenal giành chiến thắng 3-2 trước Tottenham vào đêm cuối tuần qua nhưng Pháo thủ thành London vẫn phải chạm trán Man United tại sân Old Trafford lành ít dữ nhiều trong cuộc đua vô địch với Man City đến giờ chót.

Theo huyền thoại MU Gary Neville, Arsenal là "đội bóng tốt hơn nhiều" so với mùa giải trước và ông tin thầy trò Arteta sẽ thắng ba trận còn lại ở Premier League, bao gồm cả chuyến làm khách Old Trafford để đối mặt với Manchester United.

Arsenal vẫn đứng đầu Premier League sau khi đánh bại Spurs để giành chiến thắng 3-2 trong trận derby bắc London gay cấn tại sân vận động Tottenham Hotspur. Trong khi đó, chiến thắng 2-0 của Manchester City trước Nottingham Forest đảm bảo đội bóng của HLV Pep Guardiola vẫn làm chủ vận mệnh của chính mình. Họ kém Arsenal ở vị trí thứ hai 1 điểm nhưng vẫn còn một trận đấu trong tay.

Neville ca ngợi tâm lý đã được cải thiện của Arsenal sau chiến thắng trước Spurs và cảm thấy họ theo đuổi Man City đến phút cuối cùng cho danh hiệu vô địch Premier League: “Đây là một đội Arsenal tốt hơn nhiều so với mùa giải trước. Họ chơi bằng một tâm lý mạnh mẽ và hiệu quả hơn.

Garry Neville tin tưởng Arsenal sẽ thắng ba trận còn lại, khó nhất là trên sân của Man United. Ảnh: GETTY.

Arsenal luôn có một sự tập trung, kỷ luật và chú ý đến từng chi tiết trên sân, đặc biệt trong việc phòng ngự của họ. Sáu trận giữ sạch lưới liên tiếp là một thành tích khủng khiếp của Arsenal trong bất kỳ mùa giải nào. Có thể Arsenal gặp chút khó khăn nhưng tôi tin họ sẽ thắng các trận còn lại. Arsenal đã quay trở lại con đường chiến thắng quen thuộc và chứng tỏ họ đang có một sức mạnh không thể kiềm chế. Thầy trò Arteta đang ở rất gần với ngôi vô địch”.

Các trận đấu còn lại của Arsenal sẽ gặp Bournemouth và Everton trên sân nhà, và chuyến làm khách cam go đến sân Old Trafford gặp Manchester United. Trong khi đó, Manchester City sẽ đối đầu với Wolves trên sân nhà trận tiếp theo, và các chuyến làm khách trước Fulham và Tottenham, trận cuối tiếp West Ham trên sân nhà Etihad.

Về phía Arsenal, chuyên gia Neville tin rằng trận đấu với đội bóng của Erik ten Hag là thử thách lớn nhất của họ. Nhưng bất chấp những khó khăn của thầy trò Arteta ở mùa giải này, ông hy vọng Pháo thủ thành London cùng anh sẽ giành được điểm tối đa trong trận đấu này.

Pháo thủ thành London đã vượt qua chướng ngại Tottenham. Ảnh: GETTY.

“Bạn không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra ở Old Trafford. Từng có nhiều đội bóng lớn xem Old Trafford là nghĩa địa của họ” – Garry Neville cho biết – “Ngay cả với tình hình tồi tệ hiện tại của Manchester United, các đối thủ đều phải thận trọng xem cuộc đối đầu với họ vẫn là một trận đấu lớn. Các đội ở nửa cuối bảng đã giành chiến thắng tại Old Trafford, nhưng các đội ở nửa trên đã đến đó và gặp khó khăn.

Liverpool nổi tiếng trong một hoặc hai tháng qua đã thua một trận tứ kết FA Cup ở sân Old Trafford và chỉ hòa tại giải Premier League. Có thể đấy là những sự sa sút của Liverpool nhưng phải thừa nhận Old Trafford đi dễ khó về. Bạn không bao giờ có thể đánh giá thấp một trận đấu ở Old Trafford.

Nếu nhìn vào phong độ mà Arsenal đang có cùng sự ổn định trong cách đá tấn công lẫn phòng ngự, tôi nghĩ họ sẽ đạt được kỷ lục chiến thắng 100% trong ba trận còn lại. Điều đáng nghi ngờ nhất là trận đấu ở Old Trafford, nhưng tôi nghĩ Arsenal phải thắng”.