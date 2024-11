Arteta lên tiếng về kế hoạch tương lai tại Arsenal 06/11/2024 12:29

HLV Mikel Arteta khẳng định các kế hoạch tương lai của Arsenal vẫn "nguyên vẹn", bất chấp sự ra đi bất ngờ của giám đốc thể thao Edu. Arsenal, bao gồm cả HLV Arteta đã vô cùng sửng sốt sau khi Giám đốc thể thao của họ là Edu tuyên bố từ chức vào thứ Hai.

Edu, 46 tuổi, người Brazil, dự kiến ​​sẽ hợp tác với chủ sở hữu Nottingham Forest là Evangelos Marinakas với thỏa thuận giúp ông có mức lương cao hơn gấp 3 lần khi còn ở Arsenal. Sự ra đi của Edu có khả năng khiến Arsenal gặp bất lợi trong chiến lược chuyển nhượng, sau sự thăng tiến vượt bậc gần đây dưới thời Edu và Arteta.

Arteta lên tiếng về kế hoạch tương lai tại Arsenal sau sự ra đi của Edu

Nhưng HLV Mikel Arteta lên tiếng về kế hoạch tương lai tại Arsenal vẫn đi đúng hướng sau sự ra đi của Edu khi cho biết: “Kế hoạch và tầm nhìn bắt đầu từ chủ sở hữu Arsenal (Stan và Josh Kroenke), nó rất rõ ràng, rất tham vọng và sẽ được tiếp tục. Chúng tôi có một đội ngũ lãnh đạo rất mạnh với kiến ​​thức chuyên môn đáng kinh ngạc, niềm đam mê thực sự và tình cảm tuyệt vời dành cho CLB bóng đá Arsenal. Chúng tôi sẽ không dừng lại ở vị trí hiện tại. Sau đó, trên khắp CLB, sự phấn khích, niềm đam mê, sự hiểu biết về nơi chúng tôi muốn đưa hành trình này đến vẫn còn nguyên vẹn”.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha Mikel Arteta ám chỉ rằng Arsenal hiện đang tìm kiếm người thay thế cho Edu khi thừa nhận: "Điều này cũng có nghĩa là sẽ có cơ hội cho người khác đến và hoàn thành vai trò của họ”.

Edu là thành viên của đội hình bất bại của Arsenal dưới thời HLV Wenger. Edu từng có 127 lần ra sân thi đấu cho Arsenal dưới tư cách cầu thủ từ năm 2000 đến năm 2005. Edu trở lại Arsenal vào tháng 7-2019 với tư cách là giám đốc kỹ thuật trước khi Arsenal bổ nhiệm HLV Mikel Arteta năm tháng sau đó. Edu được bổ nhiệm làm Giám đốc thể thao Arsenal vào tháng 11-2022.

Edu và Arteta làm việc cùng nhau rất ăn ý tại Arsenal. ẢNH: GETTY

HLV Mikel Arteta nói thêm: “Mọi thứ diễn ra rất nhanh. Rõ ràng là tôi rất thích làm việc với Edu, tôi thực sự thích được sát cánh cùng anh ấy trong hành trình đáng kinh ngạc này. Ngay từ ngày đầu tiên, chúng tôi đã ở bên nhau. Trước hết, cá nhân tôi rất biết ơn vì mọi thứ đã làm cho tôi và vì công việc tuyệt vời mà anh ấy đã làm cho CLB bóng đá này.

Tôi nghĩ cả hai chúng tôi đều có sự kết hợp đặc biệt khi làm việc cùng nhau, chúng tôi thực sự thích vai diễn của mình và việc làm việc cùng nhau. Tôi rất may mắn khi Edu trở thành một phần cuộc sống của tôi tại một nơi tuyệt vời như nơi tôi đang ở hiện tại, quản lý CLB tuyệt vời này và anh ấy là một phần rất lớn trong đó.

Edu hiện có một cơ hội tuyệt vời để làm điều gì đó khác ở một vai trò khác và anh ấy tin rằng đó là bước đi đúng đắn trong sự nghiệp của mình. Chúng ta phải tôn trọng điều đó và từ tận đáy lòng mình, tôi nghĩ mọi người thực sự cảm thấy rằng chúng tôi muốn điều tốt nhất cho anh ấy. Chúng tôi xin cảm ơn và phải tiếp tục vì đó là thực tế của ngành chúng tôi”.

Tiền vệ cánh Bukayo Saka của Arsenal cho biết: “Chúng ta đều biết những gì Edu đã làm cho Arsenal và anh ấy là một người tuyệt vời. Vì vậy, trước hết, chúng tôi chỉ muốn chúc anh ấy mọi điều tốt đẹp nhất.

Chúng ta đều biết những gì Edu đã làm cho CLB bóng đá này. Anh ấy đã tham gia vào quá trình chuyển đổi và đưa chúng tôi trở lại với phong độ đỉnh cao. Vì vậy, tất cả chúng tôi đều biết ơn Edu và chúc anh ấy mọi điều tốt đẹp nhất”.

Đội trưởng Odegaard đã trở lại tập luyện cùng Arsenal. ẢNH: GETTY

Đội trưởng Martin Odegaard có mặt trong đội hình Arsenal đến Milan để đối đầu với Inter Milan tại Champions League vào lúc 3 giờ sáng mai 7-11 và đang cạnh tranh để ra sân. Đây có thể là lần đầu tiên Odegaard ra sân kể từ ngày 31-8 sau khi anh dính chấn thương mắt cá chân trong lúc làm nhiệm vụ quốc tế cùng tuyển Na Uy vào ngày 9-9. Trong khi đó, tiền vệ Declan Rice không thể ra sân vì chấn thương ở chân.