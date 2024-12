Arteta thừa nhận không thể tin được vì khoảng cách quá nhỏ 09/12/2024 11:11

Đối thủ cạnh tranh danh hiệu Premier League của Arsenal là Liverpool đã bị hoãn trận đấu với Everton do bão, nhưng “Pháo thủ” không thể tận dụng cơ hội này khi chỉ hòa 1-1 với Fulham ở vòng 15 Premier League.

HLV Mikel Arteta của Arsenal đã than thở về khoảng cách quá nhỏ "không thể tin được" khiến đội “Pháo thủ” không thể giành chiến thắng trước Fulham. Chiến lược gia người Tây Ban Nha nói đến bàn thắng vào phút cuối của Arsenal bị VAR từ chối.

Đội của Arteta đến London với suy nghĩ rằng họ có cơ hội thu hẹp khoảng cách với Liverpool xuống chỉ còn bốn điểm sau khi trận Derby Merseyside bị hoãn. Tuy nhiên, Arsenal chỉ có thể giành được một trận hòa, qua đó có ba trận không thắng liên tiếp trước đoàn quân Fulham của HLV Marco Silva tại Premier League.

VAR từ chối bàn thắng của Saka. ẢNH: PA

Sau bàn mở tỷ số sớm của Raul Jimenez cho Fulham, Arsenal được hưởng lợi khi VAR công nhận bàn thắng gỡ hòa 1-1 của William Saliba, khi hậu vệ này không vị việt vị trong tình huống nhạy cảm. Tuy nhiên, khoảng cách hẹp đó đã chống lại Pháo thủ vào cuối trận, khi Gabriel Martinelli việt vị trước khi kiến ​​tạo cho Bukayo Saka ghi bàn thắng có thể ấn định chiến thắng 2-1 cho Arsenal. Cuối cùng, VAR vào cuộc từ chối bàn thắng đó giữa lúc Arteta và các cầu thủ Arsenal đang ăn mừng.

Arsenal kết thúc tuần với sáu điểm kém đội đầu bảng Liverpool trên bảng xếp hạng Premier League, đã chơi nhiều hơn một trận, mặc dù họ vẫn hơn nhà vô địch mùa trước Manchester City hai điểm. Arteta hài lòng với phản ứng của đội mình khi bị dẫn trước trong hiệp một, nhưng sự thất vọng của Arteta vì Arsenal không thể thắng là rõ ràng khi ông nói điều "không thể tin được".

Arteta nói không thể tin được khi Arsenal đánh mất chiến thắng trước Fulham. ẢNH: GETTY

"Rất thất vọng khi không giành chiến thắng trong trận đấu", HLV Mikel Arteta chia sẻ với Match of the Day, "Nhìn chung, chúng tôi đã hoàn toàn thống trị trận đấu từ đầu đến cuối, chúng tôi đã làm mọi điều mình muốn trong suốt trận đấu và thật không may khi chúng tôi để thủng lưới một bàn chỉ sau một cú sút.

Nhưng cách đội Arsenal chơi, cách đội muốn giành chiến thắng, thật không thể tin được và rất đáng tiếc khi chỉ cách vài milimet giữa thắng hoặc không thắng trong giải đấu này và đó là điều đáng thất vọng.

Cách chúng tôi bắt đầu thật không thể tin được, chúng tôi bắt đầu kiểm soát bóng, kiểm soát thế trận pressing tầm cao. Kiểm soát mọi khía cạnh của trận đấu và đột nhiên bạn bị dẫn trước một bàn và đó cũng là chất lượng của giải đấu này.

Chúng tôi bị dẫn trước 1-0 nhưng toàn đội đã phản ứng ngay lập tức, chúng tôi ghi bàn và chúng tôi muốn có thêm một bàn nữa. Chúng tôi chiến đấu đến cùng và thật không may là hôm nay chúng tôi đã không nhận được phần thưởng”.

Khi được hỏi về việc Arsenal không thể tận dụng việc Liverpool bị hoãn trận đấu với Everton, chiến lược gia người Tây Ban Nha Mikel Arteta nói thêm: "Đúng vậy, chúng tôi có động lực thực sự tốt, các đội chơi thực sự tốt, giành chiến thắng trong nhiều trận đấu và hôm nay chúng tôi muốn làm lại điều đó. Xác suất chiến thắng sẽ rất cao nhưng đây là bóng đá và khoảng cách rất nhỏ”.

Cựu ngôi sao Arsenal Paul Merson đã có mặt tại trường quay đài Sky Sports để theo dõi trận đấu. Ông bày tỏ rõ sự thất vọng và trách móc Martinelli vì không thể phá bẫy việt vị, khi anh đứng ở vị trí rất thoáng ở đường biên trước khi nhận đường chuyền rồi tạt vào cho Saka đánh đầu tung lưới Fulham ở phút 88.

Arsenal bỏ lỡ cơ hội rút ngắn khoảng cách với Liverpool vì chỉ hòa Fulham 1-1. ẢNH: MIRROR

"Martinelli đã việt vị và theo thuật ngữ bóng đá, hành động của Martinelli là phạm luật", chuyên gia Paul Merson cho biết, “Tôi không thể diễn tả hết được rằng theo thuật ngữ bóng đá, bạn không thể như vậy. Bạn không thể việt vị, bạn phải nhìn theo đường biên, bạn có tốc độ.

Martinelli có tốc độ, cậu ấy không cần cố gắng phải bước lên vài mm khi vị trí đứng của cậu ấy ở đường biên là rất thoáng. Tôi sẽ ngạc nhiên nếu Martinelli không đứng ở cuối phòng thay đồ khi cậu ấy đối mặt với HLV.

Martinelli thậm chí còn biết. Bạn có thể thấy điều đó trên khuôn mặt Martinelli sau đó, cậu ấy biết mình không thể để việt vị trong tình huống đó. Bạn không thể việt vị khi bạn nhìn dọc theo đường đó. Một điều là khi bạn nhìn dọc theo đường thì không được việt vị, đơn giản vậy thôi”.