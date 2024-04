Bà bế cháu sốt cao ra đường tìm xe, được CSGT đưa đi cấp cứu 28/04/2024 19:25

(PLO)- Trên đường làm nhiệm vụ, Cảnh sát giao thông tỉnh Phú Thọ dùng xe chuyên dụng đưa một cháu bé bị sốt, co giật đến bệnh viện.

Ngày 28-4, nguồn tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, tổ công tác thuộc đội CSGT đường bộ số 1 - Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ đã đưa một cháu bé bị sốt cao, co giật đi cấp cứu.

CSGT Phú Thọ đưa cháu bé bị co giật do sốt cao đi cấp cứu. Ảnh: PV

Sự việc xảy ra ngày hôm qua, 27-4, khi lực lượng CSGT thực hiện kế hoạch bảo đảm TTATGT phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 trên tuyến QL 70, địa bàn huyện Đoan Hùng.

Khoảng 20h, khi đi đến km4+500, CSGT thấy một phụ nữ bế cháu bé đang khóc không ngớt đứng ở lề đường. Khi tổ công tác dừng xe, người phụ nữ chạy lại nhờ CSGT đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Hùng Vương.

Tổ công tác đã dùng xe ô tô chuyên dụng khẩn trương đưa cháu bé trong tình trạng sốt cao, co giật đến bệnh viện.

Người phụ nữ tên là Lê Thị Dân, ngụ khu 10, xã Ngọc Quan, huyện Đoan Hùng, là bà ngoại của cháu bé.

Bà Dân cho biết, bố mẹ cháu đi làm xa, nhờ bà ngoại trông giúp, hôm đó cháu bị sốt cao cần đưa đi cấp cứu nhưng gia đình không gọi được xe để đưa cháu đi viện.

Trong lúc bế cháu ra đường tìm xe, hai bà cháu được lực lượng CSGT giúp đỡ. Hiện cháu bé đã không còn sốt cao, co giật, bệnh viện đang tiếp tục theo dõi điều trị chăm sóc cho cháu bé.