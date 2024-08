Bà Rịa - Vũng Tàu: Công an cần có giải pháp tuần tra, xử lý về nồng độ cồn các ngày trời mưa 02/08/2024 20:43

Vừa qua, UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã liên tục có các công văn gửi sở, ban ngành và địa phương về việc tăng cường các giải pháp kiểm soát hành vi vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông; thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông và kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh nhấn mạnh, tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) vẫn diễn ra phức tạp, còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây TNGT để lại hậu quả thương tâm cho nhiều gia đình và xã hội cả trước mắt và lâu dài.

Điển hình như vụ TNGT rất nghiêm trọng làm 2 người chết, 5 người bị thương tại TP Vũng Tàu vừa qua, gây dư luận không tốt trong quần chúng nhân dân. Nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn giao thông nói trên là do ý thức chấp hành pháp luật của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông, vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông.

Nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn, lái xe gây vụ TNGT rất nghiêm trọng tại Vũng Tàu cuối tháng 6-2024. Ảnh: ĐT

Mặt khác, trong 6 tháng đầu năm 2024 (từ 15/12/2023 đến 14/6/2024), tình hình tai nạn giao thông tăng trên 2 tiêu chí về số vụ và số người bị thương; tình hình vi phạm TTATGT còn diễn ra phức tạp; ý thức tham gia giao thông của một bộ phận người dân chưa cao... Vì vậy, cần phải thực hiện quyết liệt hơn nữa các giải pháp căn cơ để ngăn chặn, giảm thiểu TNGT.

Trong đó, với ngành công an, UBND tỉnh yêu cầu công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng trực thuộc, công an các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn; xử lý nghiêm tình trạng vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông, nhất là các khu vực, tuyến đường có nhiều tụ điểm vui chơi, dịch vụ ăn uống.

Công an nghiên cứu giải pháp tổ chức tuần tra kiểm soát hành vi vi phạm nồng độ cồn đặc biệt vào các ngày có mưa để tránh tâm lý chủ quan, ỷ lại của người tham gia giao thông.

Công an tỉnh cần chỉ đạo Cơ quan CSĐT khẩn trương đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ TNGT đang thụ lý; đánh giá, làm rõ nguyên nhân để xử lý nghiêm, đúng quy định pháp luật nhằm răn đe, phòng ngừa cho xã hội. Qua công tác điều tra kịp thời kiến nghị, đề xuất những giải pháp khắc phục các nguyên nhân, hạn chế, bất cập nhằm kiềm chế, làm giảm TNGT.

Việc kiểm tra nồng độ cồn đặc biệt vào các ngày trời có mưa để tránh tâm lý chủ quan, ỷ lại của người tham gia giao thông. Ảnh minh họa: TX

Công an chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai thực hiện kế hoạch về phát động phong trào “Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu”.

Tổ chức công khai số điện thoại (hotline) trực ban trên các phương tiện thông tin đại chúng, các nhóm Zalo, Facebook, Viber, trang web của Công an địa phương; phối hợp với các đơn vị liên quan, ngành giao thông tổ chức lắp đặt biển thông báo số điện thoại của các đơn vị CSGT được giao quản lý tuyến để người dân liên hệ khi cần thiết. Bố trí trực ban 24/24h để tiếp nhận và đề xuất xử lý thông tin khi người dân cung cấp.

Ngành giáo dục đẩy mạnh tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật về giao thông và huấn luyện các kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh; tổ chức nhà trường, phụ huynh, học sinh ký cam kết chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông; xây dựng, nhân rộng các mô hình đảm bảo TTATGT khu vực trường học...