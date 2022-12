Bà Trương Mỹ Hoa dự lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Trường Huỳnh Khương Ninh

Sáng 31-12, Trường THCS Huỳnh Khương Ninh, quận 1 (TP.HCM) tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm thành lập với sự tham dự của nhiều học sinh, cựu học sinh. Đặc biệt có Nguyên phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, cựu học sinh của trường.

Tại buổi lễ, bà Trương Mỹ Hoa bày tỏ vui mừng khi được trở lại trường đúng vào dịp này. Bà Trương Mỹ Hoa học tại trường năm 1963 và 1964, thời điểm đó bà tham gia hoạt động cách mạng và được phân công về trường cùng một số người để xây dựng cơ sở học sinh.

“Ngày 15-4-1964, tôi bị bắt, phải ở tù trong suốt 11 năm, đến năm 1975 mới được ra. Thời gian học ở Trường THCS Huỳnh Khương Ninh không nhiều, chỉ có 2 năm nhưng đó là ngôi trường tôi theo học, sau đó tôi bị giam cầm. Tôi vẫn nhớ kỷ niệm về trường, về các thầy.

Đây là lần thứ 2 tôi về thăm trường. Qua báo cáo của thầy hiệu trưởng cũng như phóng sự cho thấy trường ngày càng phát triển và đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Đó là sự nỗ lực phấn đấu rất lớn từ thầy và trò. Thời gian tới, tôi hy vọng trường tiếp tục phát huy truyền thống, phát triển vững chắc xứng đáng với tên gọi Trường Huỳnh Khương Ninh" - Nguyên Phó Chủ tịch nước phát biểu.

Nhiều thầy cô là nguyên hiệu trưởng các thời kỳ, giáo viên công tác nhiều năm tại trường cũng có mặt tại buổi lễ đặc biệt này.

Nắn nót viết vào cuốn sổ của trường, cô Lê Thị Thanh Loan, giáo viên toán, chia sẻ: "Hôm nay trở lại mái trường thân yê làm tôi nhớ lắm những ngày tháng công tác tại trường. Tôi không sao quên được những hình ảnh thân thương, kính yêu của ban giám hiệu cũng như quý thầy cô đã tận tình giúp đỡ tôi trong suốt thời gian làm việc. Tôi vui khi trường ngày càng được xây dựng khang trang, chất lượng học tập ngày càng nâng cao".

Ông Cao Đức Khoa, hiệu trưởng nhà trường, cho biết cách đây 100 năm 3 tháng, tại nơi này ngôi trường mang tên nhà giáo yêu nước, nhiệt huyết lừng danh Huỳnh Khương Ninh đã được thành lập.

"Xuyên suốt chặng đường 100 năm hình thành và phát triển, Trường THCS Huỳnh Khương Ninh không ngừng giữ vững và phát huy khí chất, bản sắc truyền thống mà thầy Huỳnh Khương Ninh và các bậc tiền bối đã dày công tạo dựng.

Đặc biệt trong bối cảnh hội nhập với nhiều cơ hội mở ra và cũng không ít thách thức của thế kỉ 21, toàn thể thầy trò trường Huỳnh Khương Ninh càng quyết tâm hơn nữa để hoàn thành sứ mệnh đã được giao phó. Xây dựng một trường Huỳnh Khương Ninh theo chuẩn quốc gia và thực hiện mô hình tiên tiến hội nhập quốc tế" - ông Khoa nhấn mạnh.

Thầy Huỳnh Khương Ninh sinh ngày 7-6-1890 tại làng Thắng Tam Bà Rịa - Vũng Tàu. Thầy quyết tâm dấn thân vào ngành giáo dục, mong đóng góp phần nào vào việc nâng cao dân trí nước nhà. Với hoài bão đó, năm 1922, thầy xây dựng Trường tư thục Huỳnh Khương Ninh

Cũng trong năm này, chính quyền thực dân Pháp ở Sài Gòn tổ chức bầu cử Hội đồng thành phố, đưa một số trí thức vào đó để hòng lừa mị nhân dân ta. Thầy Huỳnh Khương Ninh được nhân dân thành phố tín nhiệm bầu chức vụ phó hội đồng. Thầy nhờ một nhà giáo hưu trí tên là Nguyễn Văn Hậu đứng ra làm làm Hiệu trưởng Trường Huỳnh Khương Ninh.

Với chức vụ Phó Hội đồng thành phố, thầy làm việc hết mình nên thường xảy ra va chạm với nhà cầm quyền Pháp. Sau đó thầy từ chức để trở về chăm lo dạy học.

Năm 1925, thầy Huỳnh Khương Ninh chính thức làm hiệu trưởng ngôi trường do mình lập ra. Cuối năm 1945, khi kháng chiến chống Pháp bắt đầu nổ ra ở Sài Gòn, Trường Huỳnh Khương Ninh bị thực dân Pháp ra lệnh đóng cửa do có nhiều thanh niên yêu nước học tại trường này. Đến năm 1947 trường mới được phép mở cửa.

Ngày 4-5-1950 (tức ngày 21 tháng 3 âm lịch, năm Canh Dần), thầy Huỳnh Khương Ninh qua đời, hưởng thọ 60 tuổi.

Nối tiếp truyền thống yêu nước gia đình, các con của thầy cũng là những trí thức cách mạng nổi tiếng, tiêu biểu là chiến sĩ cộng sản quốc tế Huỳnh Khương An, đã hi sinh cho phong trào chống phát xít tại Pháp và được an táng tại đài chiến sĩ Nantes.