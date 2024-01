(PLO)-Ba người trong một gia đình được phát hiện tử vong, dưới nền nhà có chậu than hoa đã cháy hết.

Chiều tối 28-1, trao đổi với PLO, Thượng tá Nguyễn Anh Sơn - Trưởng Công an huyện Lạng Giang cho biết tại xã An Hà vừa xảy ra vụ việc 3 người trong một gia đình tử vong.

Sự việc xảy ra vào sáng cùng ngày, người thân phát hiện ba người gồm anh ĐVN (SN 1984), vợ là chị PTV (SN 1983) và con trai ĐVĐ (SN 2019) tử vong trên giường.

Căn phòng nơi xảy ra sự việc rộng khoảng hơn 10m2 và đóng kín cửa. Ngoài ra, dưới nền nhà có một chậu than hoa đã cháy hết.

Sau khi xảy ra sự việc, Công an huyện Lạng Giang cùng các cơ quan chức năng đã tới hiện trường tiến hành khám nghiệm điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Theo lãnh đạo Công an huyện Lạng Giang, nhận định ban đầu có thể các nạn nhân đốt than để sưởi chống rét sau đó bị ngộ độc khí than.

Hiện đơn vị đã lấy mẫu vật gửi đi giám định để xác định nguyên nhân dẫn đến việc 3 người tử vong.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.



XUÂN NGUYỄN