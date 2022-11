Ban Bí thư lưu ý lo Tết cho công nhân mất việc làm

(PLO)- Ban Bí thư vừa ra chỉ thị về việc tổ chức Tết Quý Mão 2023, trong đó lưu ý các địa phương lo Tết cho hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, công nhân mất việc.

Ngày 18-11, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã ký ban hành Chỉ thị số 19 về tổ chức Tết Quý Mão 2023.

Chỉ thị có nội dung là yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, nhiệm vụ đầu tiên là thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phát huy truyền thống đại đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc, đảm bảo mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui xuân, đón Tết.

Ở nhóm nội dung này, Ban Bí thư lưu ý quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, công nhân, người lao động tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, nhất là người bị mất việc làm...

Ban Bí thư tiếp tục lưu ý các địa phương quyết định việc tổ chức bắn pháo hoa mừng năm mới 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão phù hợp với điều kiện, khả năng của mình, không sử dụng ngân sách.

Ban Bí thư tiếp tục nhấn mạnh không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; Trung ương không tổ chức đoàn thăm, chúc Tết cấp ủy, chính quyền địa phương; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; chỉ dự lễ chùa, lễ hội khi được phân công.

Trong dịp Tết, tiếp tục chú trọng công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, an toàn không gian mạng. Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng pháo và vật liệu nổ.

Tăng cường công tác dự báo và quản lý thị trường, ổn định giá cả, bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hoá, dịch vụ, bảo đảm xăng dầu, các mặt hàng thiết yếu. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm mọi hành vi gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, đầu cơ, tích trữ, đẩy giá hàng hoá tăng cao bất thường để thu lợi bất chính. Chủ động có kế hoạch bảo đảm đủ phương tiện vận chuyển hàng hoá và phục vụ nhân dân, kiều bào ta từ nước ngoài về quê đón Tết đi lại thuận tiện, an toàn.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ… cần hoàn thành việc tổng kết công tác năm 2022 trước ngày 10-1-2023 để tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị 2023 và chăm lo Tết cho Nhân dân.

Tổng Bí thư: Rút ra kinh nghiệm rất quý từ việc tổ chức Tết an toàn (PLO)- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh nhân dân cả nước đón Tết Nhâm Dần vui tươi, lành mạnh, không khí đoàn kết, tương thân tương ái, tuyệt đối an toàn, đồng tình và càng tin tưởng vào Đảng.

PV