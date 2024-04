Ban Bí thư: Ông Đặng Văn Minh, Cao Khoa đã gây hậu quả rất nghiêm trọng

Ngày 9-4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật một số đảng viên có vi phạm, khuyết điểm tại Đảng bộ các tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Phú Yên, Hà Giang, Gia Lai.

Sau khi xem xét đề nghị của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy các ông Đặng Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi; Cao Khoa, nguyên Phó Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Các cán bộ này còn vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Những vi phạm này của ông Đặng Văn Minh, Cao Khoa đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, theo Quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông Đặng Văn Minh và Cao Khoa.

Trước đó, tại kỳ họp 38, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chỉ ra các vi phạm của ông Đặng Văn Minh, Cao Khoa và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật.

Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, bị cơ quan CSĐT Bộ Công an bắt tạm giam hôm 8-3 để điều tra về tội nhận hối lộ, cùng với ông Cao Khoa, cựu Chủ tịch tỉnh.

Động thái này nằm trong diễn biến mở rộng điều tra vụ án tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn), Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan.

Từ tài liệu điều tra, lời khai của Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu "Pháo", Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn) và các những người liên quan, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bổ sung vụ án về các tội nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi, xảy ra tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Vĩnh Long và đơn vị liên quan.

Trước đó, ngày 26-2, Hậu "Pháo" bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, tạm giam để điều tra tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng tội danh, C03 bắt ba cán bộ ở Tập đoàn Phúc Sơn là Nguyễn Thị Hằng (47 tuổi, Phó Tổng giám đốc), Đỗ Thị Mai (Kế toán trưởng), Hoàng Thị Tuyết Hạnh (kế toán viên). Ngoài ra còn có Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á Group), Nguyễn Hồng Sơn (lao động tự do) cũng bị bắt, khởi tố cũng về cùng tội danh này.

Cũng liên quan đến vụ án ở Tập đoàn Phúc Sơn, tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 3-4, Trung tướng Tô Ân Xô cho hay hiện cơ quan điều tra đã thu hồi 55 tỉ đồng và 1,6 triệu USD do các bị can nộp lại.

Cơ quan điều tra cũng đang rà soát, kê biên, phong toả nhiều tài sản có giá trị của bị can và những đối tượng có liên quan để phục vụ công tác thu hồi tài sản, khắc phục hậu quả.

Tính đến ngày 27-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 17 bị can. Trong số những người đã bị khởi tố, bắt tạm giam có cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ, Chủ tịch Tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành; Chủ tịch Tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh…

Theo nhận định của Bộ Công an, vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn là vụ án lớn. Qua điều tra vụ án, lời khai của một số bị can cho thấy Nguyễn Văn Hậu đã có hành vi chi phối, lũng đoạn một số bị can trong Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc để trục lợi.