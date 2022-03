Sáng 1-3, Báo Người Lao Động tổ chức tổng kết chương trình "Tình thương cho em".

Từ ngày 16-9-2021, nhằm góp phần thực hiện chủ trương an sinh xã hội trong thời điểm TP.HCM chịu nhiều thiệt hại nặng nề do dịch bệnh COVID-19 cũng như giúp đỡ cho các hoàn cảnh trẻ mồ côi do đại dịch, Báo Người Lao Động đã phát động, thực hiện chương trình "Tình thương cho em".

Ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, nhìn nhận chương trình "Tình thương cho em" đã chạm được tới trái tim của nhiều đối tượng, nhiều tầng lớp xã hội, thu hút sự quan tâm, đồng hành vô điều kiện từ đông đảo bạn đọc, doanh nghiệp nhiều nơi trên cả nước. Nhờ đó, chương trình nhanh chóng huy động được nguồn lực mạnh mẽ để cộng đồng cùng nối vòng tay giúp đỡ các em.



Ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, trao quà cho các em mồ côi vì COVID-19. Ảnh: TB

Tổng Biên tập Báo Người Lao Động cũng nhấn mạnh đây là chương trình chạm đến trái tim nhiều người, cũng là chương trình có kỷ lục về thời gian và số bạn đọc tham gia hưởng ứng.

Chỉ trong một thời gian ngắn, sau gần 2 tháng phát động (từ ngày 20-9 đến 15-11), bên cạnh sự đóng góp của các doanh nghiệp, các quỹ từ thiện lớn, chương trình "Tình thương cho em" đã nhận được 15.161 lượt quyên góp với số tiền hơn 541 triệu đồng qua ví MoMo và 3.627 lượt quyên góp với số tiền hơn 191 triệu đồng trên ví điện tử ZaloPay. Có những khoản tiền nhỏ chỉ vài chục ngàn, có khoản tiền hàng chục triệu đồng, có người để lại tên nhưng cũng có rất nhiều người ẩn danh. Dù ít hay nhiều, họ đều chung một tấm lòng chia sẻ cùng các hoàn cảnh khó khăn của các em mồ côi do cha mẹ mất trong đại dịch.

Để những tấm lòng sẻ chia nhân ái của bạn đọc đến đúng đối tượng, Ban tổ chức chương trình đã phối hợp cùng Ủy ban MTTQVN và Liên đoàn Lao động, đại diện chính quyền các địa phương tại TP.HCM lựa chọn, thẩm định từng trường hợp, đồng thời tổ chức nhiều đoàn công tác xã hội có đại diện địa phương cùng đi, đến tận từng nhà, từng ngõ để trao các suất quà hỗ trợ một cách trân trọng.

Tổng cộng, chương trình đã vận động được gần 2,2 tỉ đồng, từ đó trao tặng 440 suất quà (mỗi suất 5 triệu đồng).

Tại TP.HCM, chương trình đã trao tặng 375 suất quà hỗ trợ đến các em ở 22 quận, huyện và TP Thủ Đức. Chương trình đã trao tặng 55 suất ở các tỉnh miền Tây tại Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, Bến Tre, TP Cần Thơ. Đồng thời, tại miền Trung, chương trình cũng đã trao tặng 10 suất Tình thương cho em cho các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Nam.

Tại lễ tổng kết, chương trình cũng đã trao 35 suất hỗ trợ trẻ có cha, mẹ mắc COVID-19 không may qua đời ở Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu cùng huyện Nhà bè và TP Thủ Đức (TP.HCM).