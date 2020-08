Bộ Công an đề xuất gắn chip lên thẻ căn cước công dân

Tránh gây phiền hà cho người dân Theo đại diện Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an TP.HCM, việc hạn chế cấp, đổi thẻ CCCD trong thời điểm hiện tại đối với trường hợp không cần thiết là thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Công an. Lý do là tới đây nếu đề án CCCD được thông qua thì cả nước sẽ tiến hành cấp, đổi loại CCCD có gắn chip điện tử. Như vậy, việc hạn chế tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi thẻ CCCD trong lúc này là tránh gây phiền hà cho dân. Thời điểm này, các trường hợp thực sự cần thiết thì PC06 mới tiến hành cấp, đổi CCCD. Trước đó, từ ngày 1-7, PC06 đã đẩy nhanh việc cấp đổi từ CMND sang thẻ CCCD nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu CCCD, bảo đảm kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Theo đó, PC06 và công an quận/huyện đã thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi thẻ CCCD thêm vào sáng Chủ nhật hằng tuần. Đồng thời, các đơn vị này đã hỗ trợ người dân đăng ký giờ hẹn, cấp CCCD lưu động trong các trường hợp cần thiết… LÊ THOA