‘Chặt chém du khách’: Một đi không trở lại

Tạm giữ hình sự người chạy xích lô “chặt chém” khách Nhật

Ông Phạm Văn Dũng Công an quận 1, TP.HCM đã ra quyết định tạm giữ hình sự với ông Phạm Văn Dũng (49 tuổi, quận 4), nghi can trong vụ chạy xích lô “chặt chém” du khách Nhật 2,9 triệu đồng, để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. “Chúng tôi đang củng cố hồ sơ để xử lý. Quan điểm của chúng tôi là phải xử lý nghiêm tình trạng “chặt chém” du khách” - nguồn tin cho hay. Tối 6-8, nguồn tin cho biết như trên.

Trước đó Công an quận 1 cho biết dù chưa nhận được đơn trình báo của bị hại nhưng ngay khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo quận đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 1 nhanh chóng rà soát, xác minh làm rõ vụ việc. Chỉ trong thời gian ngắn, trinh sát hình sự quận 1 đã nhanh chóng xác định được người này và vận động Dũng ra trình diện vào tối 5-8. Ông Dũng khai sáng 3-8 đang đạp xích lô tại Công trường Mê Linh (quận 1) thì thấy một du khách cao tuổi người nước ngoài vẫy xích lô yêu cầu về khách sạn Riverside (đường Tôn Đức Thắng, quận 1). Ông Dũng chở khách tới khách sạn, lấy tiền công 500.000 đồng rồi xin thêm. Lúc ông này mở ví, thấy vị du khách đã già, chậm chạp, trong ví nhiều tiền nên ông Dũng tự cầm lấy bóp lấy thêm 2,4 triệu đồng. Tổng cộng Dũng đã lấy của vị du khách 2,9 triệu đồng cho cuốc xích lô 5 phút. NGUYỄN TRÀ Đủ kiểu cướp tiền du khách - Cuốc xe 200.000 đồng, lấy 800.000 đồng. Đầu tháng 7 vừa qua, một tài xế ô tô chạy dịch vụ taxi công nghệ ở TP.HCM đã thỏa thuận giá chặng đi với một du khách quốc tế vừa đến TP.HCM là 200.000 đồng. Tuy nhiên, khi đến nơi thì tài xế đã lấy của khách 800.000đồng. Tiếp nhận thông tin, Trung tâm thông tin và hỗ trợ khách du lịch thuộc Trung tâm Xúc tiến du lịch TP.HCM vào cuộc xác minh, phối hợp với các cơ quan chức năng truy tìm và thu hồi toàn bộ tiền trả lại cho khách. - Lái xe xích lô trả tiền âm phủ cho khách nước ngoài. Tháng 7-2018, hai du khách người Pháp thuê người lái xích lô chở đi dạo Hà Nội trong vòng 1 giờ với giá 600.000 đồng. Kết thúc chuyến đi, hai du khách người Pháp đưa cho người đạp xích lô 1,5 triệu đồng. Sau đó, người lái xích lô thối lại cho họ 900.000 đồng (một tờ 500.000 đồng và hai tờ 200.000 đồng). Sáng hôm sau, hai du khách nước ngoài đã sử dụng ba tờ tiền trên để trả phí đi taxi thì tài xế taxi mới cho biết đó là tiền âm phủ. - Túi bánh rán trị giá 700.000 đồng. Câu chuyện này diễn ra ở phố cổ Hà Nội cách đây hai năm, do tài khoản T.A chia sẻ trên mạng xã hội khi chứng kiến một nữ du khách nước ngoài bị “móc túi” bằng cách ép mua một túi bánh rán với giá 700.000 đồng. Theo tài khoản T.A, người bán đã liên tục chìa túi bánh vào mặt nữ du khách này để ép mua. Đợi đến khi nữ du khách mở ví để trả tiền, họ đã cho tay thật nhanh vào ví của nữ du khách móc lấy một tờ 500.000 đồng và một tờ 200.000 đồng rồi bỏ đi.